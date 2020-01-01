تكذيبًا لبيان الأهلي - اتحاد الكرة يؤكد تسليم اللوائح للأندية

كأس السوبر فتح باب العديد من الأزمات

رد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، على بيان النادي الأهلي، حول لوائح لجنة الانضباط، مؤكدًا أنه تم تسليمها لكافة الأندية.

مجلس القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب كان قد أصدر بيانًا أمس الأحد، يدين خلاله اتحاد الكرة في أحداث السوبر، ومؤكدًا أن الاتحاد لم يستجب لطلبه حول الحصول على نسخة من اللوائح.

ونفى وليد العطار؛ المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، ذلك مؤكدًا أنه كان حريصًا على تسليم جميع الأندية المشاركة في الدوري الممتاز كافة اللوائح المتعلقة بالمسابقة ولائحة لجنة الانضباط، بجانب نشرها على الموقع الرسمي للاتحاد حتى يطلع عليها الجميع، مشددًا على أنها لا تزال موجودة باعتبارها إحدى الوثائق المهمة.

المزيد من الفرق

المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أوضح أيضًا أنه بعدما طلب الأهلي الحصول على هذه اللوائح تم تصويرها وتسليمها لحنان الزيني؛ مدير التعاقدات بالنادي، في وجود محمد مرجان؛ المدير التنفيذي للقلعة الحمراء.

يذكر أن بيان الأهلي أعلن خلاله تقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد عمرو الجنايني؛ رئيس اتحاد الكرة، على خلفية عقوبات السوبر. (طالع البيان)

الزمالك والأهلي التقيا الخميس الماضي، على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في مدينة أبو ظبي الإماراتية، في كأس السوبر المصري، وفاز الأول بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي نهاية المباراة، وقع شجارًا بين لاعبي الفريقين، تطور إلى اشتباكات بالأيدي، بالإضافة إلى استفزازات من لاعبي الزمالك لجمهور القلعة الحمراء.

وأصدرت بالأمس لجنة الانضباط عدة قرار ضد من اشترك في أعمال الشغب، من إيقاف الثنائي إمام عاشور ومحمود عبد المنعم "كهربا" حتى نهاية الموسم. (طالع التفاصيل)