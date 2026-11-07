فيديو | أمير سعودي يدعم التحالف .. تكتل "محلي - أجنبي" يقترب من هزيمة عائلة جليزر في صفقة شراء الاتحاد!

متى يتم حسم الأمور بشكل نهائي؟
كشف الإعلامي عبد الله فلاته، عن وجود تطورات جديدة تخص ملف شراء نادي الاتحاد السعودي، وسط المنافسة الشرسة لحسم صفقة الاستحواذ على العميد.
وأكد فلاته أن هناك أحد التكتلات الذي أصبح قريبًا للغاية من إنهاء الأمور لصالحه، مع استمرار المنافسين الآخرين في السباق.
التكتل الأقرب
وقال فلاته خلال ظهوره عبر قناة ثمانية:"بالنسبة للمنافسة على شراء نادي الاتحاد، الشركة الأقرب للاستحواذ على النادي ستكون بقيادة وائل جمجوم ومعه المهندس صهيب جمجموم بالإضافة إلى مؤسسة أمريكية في تكتل مهم للغاية".
وأضاف:"هذا التكتل يقوده الأمير سعد عبدالله بن عبدالعزيز، وبالنسبة لي هو الأقوى والأقرب حاليًا لشراء نادي الاتحاد".
وتابع:"الأمير سعد يدعم الاتحاد منذ سنوات طويلة، ولديه إدارة متميزة للغاية، هناك تكتلات أخرى منافسة هذا صحيح، ولكن هناك خطوات متقدمة لحسم الصفقة من التحالف المذكور".
منافسة قوية مع عائلة جليزر
وفي السياق ذاته، قال الإعلامي عادل المرضي إن تحالف جمجوم وباقي الشركاء، يتنافس وجهًا لوجه مع تكتل آخر بقيادة عائلة جليزر الأمريكية المساهمة في ملكية نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وأوضح أن تحالف عائلة جليزر تقدم بعرض قيمته تتراوح بين 400 إلى 500 مليون ريال سعودي، وذلك من أجل شراء الاتحاد مع شريك آخر محلي، بواقع 35% لكل منهما من مجموع الحصة المستهدفة بنسبة بـ70%.
متى يتم بيع الاتحاد؟
صحيفة "عكاظ" السعودية، قالت إن الملف يتطلب الكثير من إجراءات المراجعة المالية والتقييم، لذلك قد يتأجل الأمر حتى نهاية عام 2027، مما يعني أن المنافسة ستظل قائمة بين الأطراف المعنية.
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رحلتي مع الكرة بدأت من السابعة، ولكن كل شيء اختلف في ٢٠٠١ عندما شاهدت آرسنال للمرة الأولى.
حب من أول نظرة امتد من تلك اللحظة وحتى وقتنا هذا ولن يتوقف أبدًا، كرة سريعة غير مألوفة مختلفة عن الجميع، لم أعرف وقتها أي شيء عن خطط اللعب والمدارس التكتيكية، أحببت كرة أرسين فينجر بالفطرة، وكلما زاد استيعابي لفنون اللعبة تعزز إعجابي وتعلقي بآرسنال.
هنري هو اللاعب المفضل لي ولأغلب مشجعي آرسنال، لكن لقطة دينيس بيركامب وهدفه الذهبي مع هولندا في الأرجنتين بكأس العالم ٩٨ جعلت له مكانة خاصة لدي بجانب مجموعة أخرى ليس لها علاقة بالنادي اللندني، يتقدمهم فرانشيسكو توتي ورونالدينيو وبابلو أيمار وسيسك فابريجاس "قبل أن يلعب لبرشلونة وتشيلسي".
آرسنال ليس الأكثر فوزًا وحصولًا على الألقاب "ولا يمتلك دوري أبطال أوروبا"، ولكنه حالة خاصة غير تقليدية، وهذا ما أحاول اتباعه بكتاباتي عن كرة القدم.
بدأت رحلتي بممارسة اللعبة في نادي مغمور بمصر، لم أستطع المواصلة، لذلك قررت تغيير الخطة ودراسة الصحافة حتى يرتبط عملي بالرياضة وكرة القدم بالتحديد.
أعمل في مجال الصحافة منذ ٢٠١١، الرحلة طويلة وشهدت تغطية لكافة الأحداث مثل كأس العالم واليورو وأمم إفريقيا وغيرها، ولا تزال القصة مستمرة في النسخة العربية من موقع جول.
التشكيل المثالي بالنسبة لي لمن عاصرتهم بعيدًا عن المشاعر "لا يوجد مكان لهنري وبيركامب"..
حارس مرمى: مانويل نوير
خط الدفاع: روبرتو كارلوس - باولو مالديني - فيرجيل فان دايك - فيليب لام
خط الوسط : باتريك فييرا - زين الدين زيدان - رونالدينيو
هجوم : كريستيانو رونالدو - رونالدو الظاهرة - ليونيل ميسي
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