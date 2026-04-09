تقييمات لاعبي نوتنغهام فورست في مباراة فريق بورتو: موريلو وأورتيغا يتألقان في تعادل الفريق الأقل حظاً في البرتغال

قدم نوتنغهام فورست درساً في العزيمة والقدرة على التعافي في ملعب «إستاديو دو دراغاو»، حيث صمد أمام ضغط تكتيكي هائل ليخرج بتعادل 1-1. اتسمت المباراة بقدرة فورست على الحفاظ على تشكيلته الضيقة 3-4-2-1 في مواجهة فريق بورتو الذي سيطر على الكرة (52٪) وخلق فرصاً أفضل بكثير. في حين أن الهدف المبكر الذي سجله بورتو كان ينذر بليلة طويلة للفريق الإنجليزي، إلا أن هدفاً غريباً سجله مارتيم فرنانديز في مرماه في الدقيقة 13 أعطى فريق فيتور بيريرا أملاً لم يرفضوا التخلي عنه.

كان الشوط الثاني في الغالب قصة تدخلات يائسة وانضباط هيكلي. أنهى بورتو المباراة بمعدل أهداف متوقعة (xG) قدره 1.92 مقارنة بـ 0.26 المتواضع لفورست، وهي إحصائية تسلط الضوء على مدى اعتماد الزوار على خط دفاعهم وحارس المرمى. مع تسجيل 31 تصديًا و13 اعتراضًا، أظهر فورست النضج التكتيكي المطلوب للبقاء في القارة، مما أدى إلى إحباط العملاق البرتغالي حتى صافرة النهاية.

الحارس والدفاع

ستيفان أورتيغا - 8/10

أفضل لاعب في صفوف الزوار. كان أورتيغا السبب الرئيسي في بقاء فورست متعادلاً، حيث قام بـ 7 تصديات حاسمة في الوقت الذي أمطر فيه بورتو مرماه بـ 8 تسديدات على المرمى. كان تعامله مع الكرات العالية لا تشوبه شائبة، مما أعطى إحساساً بالهدوء لثلاثي الدفاع الذي كان يتعرض للضغط في كثير من الأحيان بسبب التناوب الواسع لبورتو.

موريللو - 7/10

كان حضوره قوياً في قلب الدفاع خلال الشوط الأول. قاد الفريق في المواجهات الهوائية الناجحة قبل أن يتم استبداله في نهاية الشوط الأول. كانت قدرته على الخروج واعتراض الكرة حاسمة في إيقاف الهجمات المرتدة المبكرة، على الرغم من أن خروجه أجبر الفريق على إعادة تنظيم صفوفه في الشوط الثاني.

موراتو - 7/10

وقد كُلف موراتو بمهمة التصدي للتهديد المباشر الذي يشكله خط هجوم بورتو، حيث أبدى براعة كبيرة في اختيار مواقعه. وساهم بشكل كبير في 31 عملية إبعاد للكرة التي قام بها الفريق، وغالبًا ما كان هو من يصد برأسه التمريرات العرضية الخطيرة التي كانت تمر بسرعة عبر منطقة الست ياردات.

زاك أبوت - 6/10

واجه الشاب منحنى تعليمي حاد أمام منافس من العيار الثقيل. ورغم أنه فوجئ أحياناً بحركة ويندل جوميز، إلا أن سرعة استعادته للكرة كانت أساسية. وحافظ على الانضباط داخل الخط الخلفي ولم يستسلم بعد الضغط المبكر من بورتو.

خط الوسط

ديلان باكوا - 5/10

ليلة مخيبة للآمال للظهير الجناح، الذي عانى من أجل التأثير في الهجمات المرتدة. وجد صعوبة في متابعة انطلاقات مارتيم فرنانديز المتداخلة، وتم استبداله في النهاية في الدقيقة 60 بعد فشله في تسجيل تمريرة عرضية ناجحة.

رايان ييتس - 7/10

أداء نموذجي لقائد الفريق في قلب الملعب. كان ييتس بمثابة الدعامة التكتيكية، حيث كان يحمي باستمرار خط الدفاع الثلاثي ويعطل إيقاع بورتو. كانت الأخطاء الأربع التي ارتكبها تكتيكية وضرورية، حيث نجح في كسر زخم المضيفين في الثلث الأخير من الملعب.

دان ندوي - 6/10

قدم ندوي طاقة ونشاطاً، لكنه افتقر إلى التمريرة الحاسمة ليعاقب بورتو حقاً في الهجمات المرتدة. عمل بلا كلل لتغطية الملعب في المراحل الانتقالية، على الرغم من أن دقة تمريراته تأثرت مع تقدم المباراة وبدء ظهور علامات التعب.

نيكولاس دومينغيز - 6/10

قدم اللاعب الأرجنتيني العزيمة اللازمة إلى جانب ييتس. كان فعالاً في توزيع الكرات، لكنه أمضى معظم المباراة يلاحق الظلال بينما كان بورتو يعيد تدوير الكرة عبر الوسط. ومع ذلك، كان نشاطه في الملعب أمراً لا يمكن إنكاره.

الهجوم

مورغان جيبس-وايت - 6/10

أطفأ لاعبو خط وسط بورتو المتأخرون إلى حد كبير شرارة الإبداع لدى فورست. كافح جيبس-وايت لإيجاد مساحات بين الخطوط واقتصرت مشاركته على بضع لمسات في الثلث الهجومي قبل أن يتم استبداله بلاعب نشيط في الدقيقة 60.

جيمس ماكاتي - 5/10

واجه ماكتي صعوبة في التعامل مع الطبيعة البدنية للمباراة. أظهر لمحات من الجودة الفنية، لكنه غالبًا ما كان يتعرض للضغط من قبل مدافعي بورتو. افتقر إلى الحسم المطلوب للاستفادة من الفرص القليلة التي أتيحت له.

كريس وود - 5/10

كان معزولاً طوال الـ46 دقيقة التي قضاها على أرض الملعب. ورغم أن لعبه في الاحتفاظ بالكرة كان مفيداً في بعض الأحيان، إلا أنه افتقر إلى التمريرات التي تجعله يشكل تهديداً حقيقياً على المرمى. وكان استبداله في الشوط الأول خطوة تكتيكية لإضفاء المزيد من السرعة على الانتقالات.

البدلاء والمدرب

إيغور جيسوس - 6/10

دخل الملعب في الشوط الثاني بدلاً من وود، وقدم تهديداً أكثر حركة لكنه لا يزال يعاني في اختبار ديوجو كوستا حارس مرمى بورتو.

نيكولا ميلينكوفيتش - 7/10

حل محل موريلو وكان رائعاً في الكرات الهوائية خلال الدقائق العشرين الأخيرة، مما ضمن تعادل فورست.

أوماري هاتشينسون - 6/10

أضفى دفعة من الطاقة التي كان الفريق في أمس الحاجة إليها على الجانب الأيمن، رغم أن أداءه النهائي ظل متذبذبًا.

نيكو ويليامز - 6/10

قدم تغطية دفاعية أفضل من باكوا خلال النصف ساعة الأخيرة.

إبراهيم سانغاري - غير متاح

دخل في وقت متأخر لتعزيز خط الوسط.

فيتور بيريرا - 7/10

يستحق المدرب الثناء على تغييراته الاستجابية. بعد أن أدرك أن فريقه كان يتعرض للهزيمة، ساعد التبديل المزدوج في الشوط الأول على استقرار البنية الدفاعية وحصد نقطة حاسمة ضد ناديه السابق.