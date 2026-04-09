تقييمات لاعبي كريستال بالاس في مباراة فيورنتينا: جان-فيليب ماتيتا يتألق في فوز «النسور» الساحق على «الفيولا»

قدم كريستال بالاس أحد أفضل عروضه الأوروبية حتى الآن، حيث نجح في تفكيك دفاعات فيورنتينا بشكل منهجي، في الوقت الذي عانى فيه الفريق الإيطالي من التعامل مع الهجمات العمودية للـ«النسور» وقوتهم البدنية. انقلبت المباراة بشكل حاسم في النصف ساعة الأولى عندما سجل جان فيليب ماتيتا ركلة جزاء في الدقيقة 24، وهو الهدف الذي كان بمثابة حافز لأداء مهيمن. نظام 3-4-2-1 الذي اعتمده بالاس قضى على حيوية الإيطاليين، وحصر الضيوف في 0.51 هدف متوقع (xG) على الرغم من تمتع فيورنتينا بأغلبية طفيفة في الاستحواذ.

لم تتراجع حدة المباراة بعد الاستراحة، حيث حافظ رجال أوليفر غلاسنر على كتلة دفاعية متماسكة مع الحفاظ على خطورتهم في الهجمات المرتدة. ضاعف تيريك ميتشل النتيجة بعد وقت قصير من الهدف الأول، مستفيداً من صناعة ماتيتا للعب، قبل أن يضيف إسماعيل سار لمسة جمالية في الوقت المحتسب بدل الضائع. بإجمالي 16 تسديدة و5 كرات هوائية فاز بها الفريق، بدا بالاس الفريق الأفضل بكل المقاييس، وانتقل إلى مركز قوي في ترتيب الدوري الأوروبي، وترك فيورنتينا تترنح بسبب ضعف أدائها الهجومي.

حارس المرمى والدفاع

دين هندرسون - 7/10

كانت ليلة هادئة إلى حد كبير بالنسبة للقائد، لكنه تعامل مع كل شيء بهدوء تام. قام هندرسون بصدتين للحفاظ على شباكه نظيفة وكان حيوياً في مرحلة البناء، مما ضمن تجاوز بالاس للضغط الأولي من فيورنتينا. ساعدت تواصله في الحفاظ على خط دفاعي سجل 31 تصدياً.

ماكسنس لاكروا - 8/10

كان اللاعب الفرنسي بمثابة جدار صلب في قلب خط الدفاع المكون من ثلاثة لاعبين. كانت سرعة استعادته للكرة عاملاً أساسياً في إبطال مفعول تهديدات غودموندسون، كما لعب دوراً رئيسياً في 11 عملية استرجاع للكرة قام بها الفريق. وقد أضافت قدرة لاكروا على التوغل بالكرة إلى خط الوسط بعداً تكتيكياً معقداً لم تستطع فيورنتينا التغلب عليه.

جوستين كانفوت - 7/10

أداء ثابت ومنضبط من الشابة. لم تعقد لعبها، وركزت على الوعي بالموقع وحماية المنطقة الوسطى. أكملت لاكروا بشكل جيد، والتزمت بمهامها الدفاعية دون ضجة.

كريس ريتشاردز - 6/10

كان ريتشاردز الأكثر تعرضاً للاختبار بين الثلاثي الخلفي، لكنه صمد جيداً في معظم الأوقات. حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 76 لارتكابه خطأ تكتيكياً، كان ضرورياً لوقف هجمة نادرة لفيولينتا. تم استبداله بعد ذلك بوقت قصير لتجنب أي خطر بتلقي بطاقة صفراء ثانية.

دانيال مونوز - 7/10

كان نشاطه في الجانب الأيمن لا هوادة فيه. وفر مونوز العرض الذي أربك تشكيلة فيورنتينا 4-3-3، مما أجبر جوسينز على لعب دور دفاعي بدلاً من دور هجومي. وكان تداخله المستمر شوكة في جانب الزوار.

تيريك ميتشل - 8/10

كان ميتشل بلا شك الأفضل أداءً في خط الدفاع. لم يكتفِ باللعب المنضبط أمام هاريسون، بل ظهر في الدقيقة 32 ليسجل هدفاً حاسماً وضع بالاس في السيطرة الكاملة. كان توقيت انطلاقة الظهير الجناح وتسديدته مثاليين.

خط الوسط

آدم وارتون - 8/10

درس متقن في صناعة اللعب من العمق. مكنته حسه المكاني من التحكم في وتيرة المباراة، حيث نجح في إتمام غالبية تمريراته ووصل الكرة باستمرار إلى الثلاثي الهجومي. تم استبداله في الثواني الأخيرة بعد أداء أثبت أنه القلب النابض لهذا الفريق.

دايتشي كامادا - 8/10

كان من الممتع مشاهدة ذكاء كامادا في المساحات بين الخطوط. فقد وازن بين مسؤولياته الدفاعية وموهبته الهجومية، وتوج ذلك بتمريرة حاسمة لهدف سار في الدقيقة 91. سمحت مرونته التكتيكية لـ بالاس بالانتقال من تشكيلة 5-4-1 عند فقدان الكرة إلى 3-4-3 في لحظة.

الهجوم

إيفان جيساند - 6/10

على الرغم من أنه لم يسجل أي هدف، إلا أن تحركاته بدون الكرة خلقت فجوات كبيرة استغلها ماتيتا. عمل جيساند بجد لإزعاج خط دفاع فيورنتينا قبل أن يتم استبداله بـ ييريمي بينو في الدقيقة 66، حيث سعى جلاسنر إلى ضخ طاقة جديدة.

إسماعيل سار - 8/10

شكل سار تهديدًا مستمرًا بسرعته الفائقة ومباشرته. تفوق باستمرار على دودو في السرعة، وحصل في النهاية على الهدف الذي استحقه بفضل أدائه في الوقت المحتسب بدل الضائع، حيث سجل هدفًا رائعًا بعد تمريرة من كامادا. أداء عالي الجودة من الناحية الفنية.

جان فيليب ماتيتا - 9/10

أفضل لاعب في المباراة بلا منازع. كان ماتيتا لا يمكن إيقافه، حيث جمع بين القوة البدنية واللعب التعاوني الدقيق. سجل ركلة الجزاء بدقة متناهية في الدقيقة 24 وقدم تمريرة حاسمة لميتشل بعد ثماني دقائق فقط. كان معدل توقعات الأهداف (xG) لفريق بالاس البالغ 3.45 نتيجة لهيمنته في الثلث الأخير من الملعب.

البدلاء والمدرب

يريمي بينو (66') - 6/10

دخل بينو الملعب بهدف تسجيل الهدف الثالث، وبدا نشيطًا وواصل الضغط على الدفاع الإيطالي الذي بدأ يظهر عليه التعب. كما أضاف عمقًا أكبر على الجانب الأيسر خلال الربع الأخير من المباراة.

جيفرسون ليرما (84') - غير متاح

دخل في وقت متأخر لتعزيز خط الوسط والحفاظ على النتيجة.

ويل هيوز (90+4') - غير متاح

ظهور قصير في الدقائق الأخيرة لإضاعة الوقت.

برينان جونسون (90+4') - غير متاح

دخل الملعب في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

أوليفر غلاسنر - 9/10

فاز غلاسنر بالمعركة التكتيكية قبل أن تبدأ المباراة. قراره بالتمسك بتشكيلة 3-4-2-1 أبطل تمامًا تشكيلة فانولي 4-3-3. الطريقة التي درب بها هذا الفريق ليكون فعالًا للغاية دون الحاجة إلى حصة الأسد من الاستحواذ على الكرة هي دليل على إدارته التكتيكية المتميزة.