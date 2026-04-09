تقييمات لاعبي أستون فيلا في مباراة بولونيا: أولي واتكينز ومورغان روجرز يتألقان في فوز ساحق خارج أرضهم

قدم أستون فيلا درساً في فن اللعب الانتقالي والصلابة الدفاعية ليتغلب على فريق بولونيا العنيد في إيطاليا. منذ صافرة البداية، كان مخطط أوناي إيمري التكتيكي واضحاً، حيث اعتمد على كتلة وسطية متماسكة أربكت المضيفين قبل شن هجمات مرتدة مدمرة كشفت عن خط دفاع بولونيا المتقدم. ويحافظ هذا الفوز على مكانة فيلا المثيرة للإعجاب في جدول ترتيب الدوري الأوروبي، مما يعزز سمعته كمرشح حقيقي للفوز باللقب.

تحولت المباراة بفضل قدرة أستون فيلا على السيطرة على المناطق الوسطى، حيث وفر يوري تيلمانز وأمادو أونانا منصة مثالية لإبراز المواهب الإبداعية لمورغان روجرز وإميليانو بوينديا. ورغم أن بولونيا تمتعت بفترات من الاستحواذ، إلا أنها افتقرت إلى الحسم الذي أظهره أولي واتكينز في الطرف الآخر. كان أداءً احترافيًا حقق التوازن بين الانضباط الدفاعي والبراعة الهجومية، ولم يترك للفريق الإيطالي سوى القليل من الردود على نهج أستون فيلا المنظم.

حارس المرمى والدفاع

إيمي مارتينيز - 8/10

كان الأرجنتيني دعامة للهدوء طوال المباراة. على الرغم من أنه تلقى هدفاً واحداً، إلا أن توزيعه للكرة كان خالياً من الأخطاء، حيث لعب دور صانع الألعاب الأول للفريق. قام بصدّتين حاسمتين في الشوط الأول أمام سانتياغو كاسترو، ليثبت أنه لا يزال أحد أفضل حراس المرمى في العالم تحت الضغط.

ماتي كاش - 7/10

أداء مجتهد من الظهير الأيمن الذي وازن بين مهامه الدفاعية والتداخلات في التوقيت المناسب. لعب كاش دوراً أساسياً في تحييد تهديد جون لوكومي عندما انطلق إلى الأطراف، ووفر التغطية الدفاعية اللازمة خلال فترات الضغط المستمر من بولونيا في الشوط الثاني.

إزري كونسا - 8/10

أظهر كونسا بالضبط لماذا يُعد ركيزة أساسية في خط الدفاع هذا، من خلال تمركزه الذي اتسم بتوقيت مثالي. وقد سجل خمس تصديات وفاز بأغلبية المواجهات الهوائية، ولم يبدُ عليه التوتر إلا نادراً، حتى عندما أرسل بولونيا المزيد من اللاعبين إلى الأمام بحثاً عن هدف التعادل.

باو توريس - 8/10

كانت قدرة الإسباني على اختراق الخطوط بتمريراته مرة أخرى سمة أساسية في بناء هجمات أستون فيلا. كان توريس أكثر اللاعبين هدوءًا في الملعب، حيث تجاوز ضغط بولونيا بسهولة وقدم تمريرة حاسمة لأحد الأهداف بتمريرة طويلة دقيقة فاجأت دفاع أصحاب الأرض.

لوكاس ديغني - 7/10

قدم ديغني أداءً عالي الجودة كالمعتاد من الجانب الأيسر. ورغم أنه كان عليه توخي الحذر في مواجهة سرعة برنارديسكي، إلا أن تمريراته العرضية ظلت تشكل تهديداً مستمراً، كما أن تواصله مع باو توريس ضمن بقاء فيلا متماسكاً على الجانب الأيسر من خط الدفاع.

خط الوسط

أمادو أونانا - 8/10

عملاق بدني في وسط الملعب. أوقف أونانا عددًا لا يحصى من هجمات بولونيا، مستخدمًا طوله وقوته للسيطرة على ريمو فريولر. سمح وجوده للاعبي الوسط الأكثر إبداعًا بالحرية في التحرك، وكان انضباطه في الحفاظ على موقعه مثاليًا من الناحية التكتيكية.

يوري تيلمانز - 9/10

قلب أداء فيلا. فرض تيلمانز إيقاع المباراة بمجموعة من التمريرات القصيرة والطويلة. كانت إحصائياته رائعة، حيث أكمل أكثر من 90٪ من تمريراته وساهم بشكل كبير في الانتقال الدفاعي. إنه العامل الذي يجعل نظام أوناي إيمري يعمل.

جون ماكجين - 7/10

كان الأداء المعتاد للقائد، الذي اتسم بالحيوية الكبيرة، عاملاً حاسماً في الثلث الأوسط من الملعب. ورغم مشاركته الأقل من المعتاد في الثلث الأخير، إلا أن نشاطه في المناطق "الصعبة" من الملعب حال دون تمكن بولونيا من فرض إيقاعها. وظهرت قيادته بوضوح من خلال إدارته الماهرة للمرحلة الأخيرة من المباراة.

إميليانو بوينديا - 7/10

لعب بوينديا في المساحات الخالية وأظهر لمحات من البراعة. كان تواصله مع واتكينز مثمراً، وعلى الرغم من أنه لم يسجل أي هدف، إلا أن ذكاءه في إخراج المدافعين من مواقعهم خلق ثغرات استغلها زملاؤه.

الهجوم

مورغان روجرز - 9/10

أداء أوروبي متميز. كان روجرز لا يمكن إيقافه تقريبًا خلال فترات الانتقال، حيث كان يخترق قلب دفاع بولونيا بقوة ومهارة. سجل هدفًا وصنع آخر، وأثبت أنه المحرك الرئيسي لنجاح فيلا الهجومي من خلال اتخاذ القرارات الصحيحة باستمرار في اللحظات الحاسمة.

أولي واتكينز - 9/10

أداء المهاجم العصري المثالي. قاد واتكينز الهجوم بمفرده خلال معظم المباراة، حيث شتت انتباه الخصم وكان دقيقاً عند وصول الفرص. كان هدفه درساً في الحركة والتسديد، مما عزز مكانته كأحد أخطر المهاجمين في أوروبا.

البدلاء والمدرب

أوناي إيمري - 9/10

من الناحية التكتيكية، كان المدرب على صواب في كل شيء. من اختيار بوينديا إلى توقيت التبديلات، تفوق إيمري على فينتشنزو إيطاليانو في كل خطوة. بدا فريقه مدرباً جيداً ومتحمساً ومستعداً تماماً للتحديات المحددة التي شكلها الفريق الإيطالي.

البدلاء - 7/10

أدى اللاعبون الذين تم إشراكهم مهامهم بفعالية، حيث حافظوا على حدة الأداء وضمنوا عدم حدوث أي انخفاض في التركيز في الدقائق الأخيرة. وقد سمح عمق تشكيلة الفريق لـ«أستون فيلا» بإنهاء المباراة دون أن يبدو عليه في أي لحظة أنه قد يفقد تقدمه خلال الدقائق الخمس عشرة الأخيرة.