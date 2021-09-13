تقييمات فيفا 22: ميسي الأفضل ويتفوق على رونالدو وأوبلاك أفضل حارس

ميسي يتصدر قائمة أفضل اللاعبين في فيفا 22 ورونالدو في المركز الثالث ...

كشفت الشركة المنتجة عن لعبة فيفا، عن طاقات بعض اللاعبين في فيفا 22، والمنتظر صدورها مطلع شهر أكتوبر المقبل.

ويتصدر البرغوث الأرجنتيني، قائمة أعلى اللاعبين تقييمًا في لعبة فيفا 22، ويأتي في المركز الثاني مهاجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي، بينما يتساوى كريستيانو رونالدو في المركز الثالث مع العديد من اللاعبين.

ويسيطر باريس سان جيرمان، على قائمة أفضل اللاعبين، إذ يتواجد ثنائي الفريق كيليان مبابي، ونيمار في المركز الثالث بالترتيب وتتساوى طاقات بطاقتهما بقدرة 91.

كما يعد يان أوبلاك أفضل حارس في اللعبة من حيث طاقة بطاقته والتي وصلت إلى 91، بينما يعد فيرجيل فان دايك أفضل مدافع ووصلت طاقة بطاقته إلى 89.

وفي التقرير التالي، نستعرض معًا أفضل بطاقات لاعبي لعبة فيفا 22:

اللاعب المركز بطاقة اللاعب 1 ليونيل ميسي RW 93 2 روبرت ليفاندوفيسكي ST 92 =3 كريستيانو رونالدو ST 91 =3 كيفين دي بروينه CM 91 =3 كيليان مبابي ST 91 =3 نيمار LW 91 =3 يان أوبلاك GK 91 =8 هاري كين ST 90 =8 نجولو كانتي CDM 90 =8 مانويل نوير GK 90 =8 مارك تير شتيجن GK 90 =12 محمد صلاح RW 89 =12 جانلويجي دوناروما GK 89 =12 كريم بنزيما ST 89 =12 فيرجيل فان دايك CB 89 =12 يوشوا كيميش CDM 89 =12 هيونج مين سون LM 89 =12 أليسون GK 89 =12 تيبو كورتوا GK 89 =12 كاسيميرو CDM 89 =12 إيدرسون GK 89 =12 ساديو ماني LW 89

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