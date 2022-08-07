تقييد وأصابع اتهام .. "2022" صيف انتقالات بارد في السعودية!

لماذا لم تُقنع انتقالات صيف 2022 في السعودية الجميع؟

انتهى النصف الأول من فترة الانتقالات لأندية الدوري السعودي للمحترفين، ومر من النصف الثاني 7 أيام، ولكن بالمقارنة بفترة الانتقالات العام الماضي 2021 فهناك فارق كبير!

خلال صيف 2021 كانت حركة الانتقالات أنشط بكثير من حركة التنقلات الحالية، حيث كانت جميع الأندية تبحث عن تدعيم كبير لصفوفها، ولكن الموسم الحالي التغييرات جاءت في أضيق الحدود.

هذا بالإضافة إلى أن هناك تحفظًا كبيرًا لدى الأندية في الانتقالات، وهو الأمر الذي جعلنا نرى انتقالات ليست بالكثيرة كما تعودنا خلال السنوات الماضية.

بعض العوامل والأسباب التي جعلتنا نرى هذا الميركاتو غير المقنع حتى الآن نتحدث عنها بالتفصيل خلال السطور التالية..

أصابع الاتهام نحو القضايا واتحاد الكرة!

شاهدنا خلال الفترة الماضية انفجار أكثر من قضية، بسبب الديون المستحقة على الأندية، هذا بالإضافة إلى حرمان بعضهم من الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

الديون المستحقة على تلك الأندية تسببت في تعطل حصولهم على شهادة الكفاءة المالية، التي بدونها لا تستطيع الأندية قيد لاعبين جدد في قوائمها، لتجد تلك الأندية أزمة حقيقية.

وشكلت الديون الخارجية على الأندية السعودية كابوسًا كبيرًا، حيث أجبرتهم على عدم البحث عن التدعيمات كما يجب أن يكون، بل التدعيمات تكون في أضيق الحدود فقط.

وتتجه أصابع الاتهام أيضًا نحو اللجان القضائية الموجودة بالاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي دائمًا ما تسعى لفرض العدالة بين الأندية، وحصول اللاعبين على حقوقهم كاملة.

الأندية أصبحت تشعر بالرهبة من اتحاد الكرة السعودي ولجانه، وهو الأمر الذي جعلهم يتصرفون في فترة الانتقالات بكل حذر خوفًا من الدخول في أزمات جديدة تؤثر على مسيرة تلك الأندية مستقبلًا.

تقييد الهلال بسبب الإيقاف

تم تقييد نادي الهلال الذي دائمًا ما يكون الأقوى في أي فترة انتقالات، حيث يقوم دائمًا بتعاقدات كبيرة تُشعل أجواء فترات الانتقالات، وتجعل جميع الأندية المنافسة تتسابق معه.

ولكن قضية محمد كنو لاعب وسط الفريق، تسببت في تجميد نادي الهلال في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ولم تستطع إدارة الزعيم أن تُجري أي صفقة إلى الآن.

وحاولت إدارة الهلال بالفعل خلال الفترة الماضية، إيجاد حل لكي يتمكن النادي من إبرام تعاقدات في الصيف الحالي، ولكن مركز التحكيم الرياضي رفض تلك المحاولات.

بالتأكيد غياب الهلال عن فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ترك فراغًا كبيرًا، خاصة للقدرة الشرائية الكبيرة التي يتمتع بها النادي الأزرق.

حرص الاتحاد وهبوط الأهلي

بعد أن نجحت عناصر فريق نادي الاتحاد في المنافسة على لقب الدوري السعودي الموسم الماضي، وتقديم عروض كبيرة، قررت إدارة العميد الحفاظ على نجومها استعدادًا للموسم المقبل.

الاتحاد أجرى صفقات في أضيق الحدود، وفي المراكز التي يحتاجها فقط، وذلك من أجل الحفاظ على استقرار الفريق الفني، لكي يكون جاهزًا للعودة إلى منصات التتويج الموسم المقبل.

ما هي صفقات الاتحاد في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟

وعلى الجانب الآخر في مدينة جدة، وقعت الكارثة وهبط النادي الأهلي إلى دوري يلو للدرجة الأولى، بعد أن كان أحد أهم المنافسين على الانتقالات بالدوري السعودي للمحترفين السنوات الماضية.

الأهلي الآن أصبح بعيدًا عن الصورة، حيث الهدف هو الإعداد للموسم الجديد من أجل العودة مجددًا إلى دوري المحترفين مرة أخرى.

النصر الفائز الأكبر

يعد نادي النصر هو الفائز الأكبر حتى الآن من كل تلك الظروف، حيث نجح في إبرام صفقات قوية لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم المقبل 2022-2023.

العالمي ليست لديه أي مشكلة، فهو يمتلك كافة المقاومات التي تجعله الأفضل من بين جميع منافسيه في مجال التعاقدات في صيف 2022.

تلك العوامل والمقاومات جعلته الفائز الأكبر في سوق الانتقالات صيف 2022، وذلك بلا منافسة من أحد، فأقرب منافسيه بعيدًا عنه، الأمر الذي جعلنا نشعر بأن موسم الانتقالات غير مقنع حتى الآن.

ويتبقى على فترة انتقالات صيف 2022 3 أسابيع فقط، فهل تنقلب الأوضاع رأسًا على عقب ونرى الفترة القادمة أحداثًا ساخنة في مجال الانتقالات؟ هذا ما قد يحدث ولكن بنسبة ليست بالكبيرة!