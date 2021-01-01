تقنية الفيديو ذبحته .. مركز متقدم لليفربول لولا الـ VAR

ليفربول واتهامات الموسم الماضي بالمجاملة ترتد عكسيًا عليه في الموسم التالي

نشرت صحيفة دايلي ميل البريطانية ترتيبًا للدوري الإنجليزي الممتاز في حال لم تكن تقنية الفيديو مطبقة هذا الموسم، تلك التي كانت ستجعل ليفربول في مركز أفضل من مركزه الحالي.

سيكون ليفربول على بعد نقطة واحدة فقط من المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا إذا لم يكن هناك تقنية فيديو هذا الموسم وفقًا لما نشرته الصحيفة الإنجليزية.

وأبرز التقرير أن ليفربول هو الخاسر الأكبر من وجود تقنية الفيديو في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بينما يعد وست هام يونايتد هو المستفيد الأكبر تقنية الفيديو، حيث حصل على 6 نقاط هامة بسببها.

ووفقًا للترتيب في ظل عدم وجود تقنية الفيديو كان مانشستر سيتي سيتصدر الترتيب كما هو في الوقت الحالي ولكن برصيد 65 نقطة كما هو، ومانشستر يونايتد وصيفًا كما هو أيضًا.

ولكن ليفربول كان سيتحرك إلى المركز الخامس بفارق نقطة واحدة فقط بدلًا من فارق النقاط الحالي بينه بين ليستر سيتي الذي يتقدم على أبطال البريميرليج بفارق 4 نقاط.

وأثارت التكنولوجيا المثيرة للجدل المزيد من التساؤلات والآراء والاعتراضات بين الجماهير واللاعبين والمدربين وأيضًا الصحفيين، وذلك بعدما دخلت الآن موسمها الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز.

في إنجلترا على وجه التحديد وعلى عكس ما يدور في بقية الدوريات الأوروبية منذ تطبيق التقنية أثار الـ VAR غضب المشجعين في جميع أنحاء البلاد بعد سلسلة من القرارات الغريبة.

لقد عانى أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز من سلسلة نتائج محبطة، ولديهم الآن سبب إضافي للشكوى مع تدخل تقنية الفيديو والتي تشكل عاملًا واضحًا وراء تراجعهم على مستوى الترتيب.

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يذكر أن ليفربول قد تم اتهامه بالاستفادة من قرارات التحكيم وتقنية الفيديو في الموسم الماضي والذي فاز فيه بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 30 عامًا من اللقب الأخير على مستوى الدوري.