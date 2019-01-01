تقنية الفيديو تهدر أكثر من نصف ساعة لمباريات الأسبوع في الدوري الإسباني

هل يتم استخدام تقنية الفيديو بشكل خاطئ في إسبانيا؟

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد كارلوس فيلاسكو، رئيس اللجنة الفنية للحكام في رابطة الدوري الإسباني، العام الماضي أن فلسفة تقنية الفيديو يجب أن تكون دقيقة للغاية واستخدامها في حالات معينة ولكن هذا لم يحدث.

اشتكى العديد من سوء استخدام التقنية في إسبانيا، مشيرين إلى أنها تهدر الكثير من الوقت ويتم استخدامها بشكل خاطئ ومتكرر.

وفقاً لتقرير نشرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن تقنية الفيديو في الأسبوع الرابع من الدوري الإسباني استغرقت 32 دقيقة و26 ثانية.

وفي مباراة ريال مدريد وليفانتي السبت الماضي، استغرقت تقنية الفيديو 4 دقائق و56 ثانية، كما تم إضافة 7 دقائق كوقت بدل ضائع في الشوط الأول و5 في الشوط الثاني.

أما في مباراة برشلونة وفالنسيا، تدخل الحكم لمراجعة هدف جاميرو في الدقيقة 27، لتتوقف المباراة في إجمالها لمدة دقيقتين و42 ثانية.