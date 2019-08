تقنية الفيديو تمنح مودريتش أول طرد مباشر في تاريخه

تعرض الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد للطرد من مباراة فريقه ضد سيلتا فيجو في الأسبوع الأول لليجا.

جاء ذلك في الدقيقة 57، بعد العودة لتقنية الفيديو، التي أوجدت تدخلاً منه ضد دينيس سواريز لاعب سيلتا الحالي وبرشلونة السابق.

كان ذلك خلال تقدم الملكي بهدف نظيف في الدقيقة 12 بتوقيع كريم بنزيما،ولكن لاحقاً أضاف توني كروس الثاني في الدقيقة 61.

Luka Modrić has been shown a straight red card for the first time in his 16-year senior career.



