الدوري الإسباني الدرجة الأولى - الليجا

تقنية الفيديو تمنح مودريتش أول طرد مباشر في تاريخه

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تدخل الكرواتي على دينيس يكلف الملكي اللعب بـ10 لاعبين..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

تعرض الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد للطرد من مباراة فريقه ضد سيلتا فيجو في الأسبوع الأول لليجا.

جاء ذلك في الدقيقة 57، بعد العودة لتقنية الفيديو، التي أوجدت تدخلاً منه ضد دينيس سواريز لاعب سيلتا الحالي وبرشلونة السابق.

كان ذلك خلال تقدم الملكي بهدف نظيف في الدقيقة 12 بتوقيع كريم بنزيما،ولكن لاحقاً أضاف توني كروس الثاني في الدقيقة 61.

وكانت تلك هي المرة الأولى التي يتلقى فيها مودريتش البطاقة الحمراء المباشرة، على مر 16 عاماً من لعب الكرة.

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يذكر أنها واقعة الطرد الثانية في مسيرة مودريتش، حيث كانت الأولى بالإنذار الثاني.

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