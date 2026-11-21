كشف بيرند لينو، حارس مرمى فولهام، كواليس القرار المثير للجدل بإلغاء هدف لإيرلينج هالاند، خلال التعادل الذي انتزعه "الكوتيجرز" بصمود من أرض مانشستر سيتي. واعترف الحارس الألماني بأنه كان ينتظر بقلق أن تنحاز التقنية إلى صفه، بعد اصطدام عنيف مع المهاجم النرويجي.
جدل في ملعب الاتحاد
تواصلت معاناة مانشستر سيتي في الفترة الأخيرة، بعدما اكتفى يوم السبت بتعادل مخيب 1-1 أمام فولهام المنضبط. وباغت الضيوف أصحاب الأرض بهدف التقدم في الدقيقة 16، حين أنهى رودريجو مونيز هجمة مرتدة رائعة ليصدم الجماهير في المدرجات. ورغم أن إليوت أندرسون أدرك التعادل لاحقًا بتسديدة طائرة صاروخية في الشوط الثاني، فإن الحديث الأبرز تمحور حول لقطة جمعت هالاند ولينو في الشوط الأول، وانتهت بإلغاء الحكم توماس برامال هدف تعادل محتمل للسيتي.
وجاءت اللقطة بعد وقت قصير من هدف فولهام، حين بدا أن هالاند دفع الكرة إلى الشباك وسط تدافع داخل منطقة الست ياردات، إلا أن الحكم رأى أن لينو كان قد سيطر على الكرة قبل أن يصطدم به المهاجم.
وفي تصريحات لشبكة "بي بي سي سبورت" عقب صافرة النهاية، تحدث لينو بصراحة عن اللقطة قائلًا: "كانت الكرة بين يدي، وشعرت أنني سيطرت عليها، ثم اصطدم بي هالاند وانزلق نحوي. كانت أرضية الملعب مبتلة. كنت أتمنى ألا يغيّر الفار القرار. بالنسبة لي كانت مخالفة، وآمل أن يكون الحكم قد اتخذ القرار الصحيح".
فيزياء الالتحام مع هالاند
ولعبت الأجواء في ملعب الاتحاد دورًا كبيرًا في الاصطدام، إذ صعّبت الأرضية الزلقة على اللاعبين تخفيف سرعتهم في المساحات الضيقة. وأوضح لينو أن اجتماع الظروف الجوية مع البنية الجسدية لهالاند جعل الموقف بالغ الصعوبة على حارس يقف فوق خط مرماه.
وعن الجوانب الفنية للالتحام، قال لينو: "كانت أرضية الملعب سريعة جدًا، وجاء هالاند بسرعة كبيرة. كنت على خط المرمى، وأي لحظة اختلال في التوازن قد تدفعني إلى داخل المرمى، وهالاند هو من دفعني إلى داخله". ورغم ضغط هجوم السيتي، صمد القرار بعد مراجعة سريعة، ليحافظ فولهام على تقدمه حتى نهاية الشوط الأول.
وتركت هذه النتيجة السيتي يبحث عن إجابات، إذ افتقد بناء اللعب لديه حدته المعتادة، فيما بدت تحولاته الدفاعية هشة أمام سرعة مهاجمي الفريق اللندني على مدار التسعين دقيقة.
دفاعًا عن "نقابة" حراس المرمى
كما حرص لينو على الإشادة بجو هارت، حارس مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا السابق، الذي أصبح أحد الأصوات البارزة في الإعلام الرياضي. ويرى حارس فولهام أن المحللين الذين لعبوا في هذا المركز يضيفون إلى النقاش حول المخالفات على حراس المرمى دقة يحتاجها، فهذه المخالفات كثيرًا ما يُساء فهمها ممن لم يلعبوا إلا في مراكز الملعب الأخرى.
واختتم حارس أرسنال السابق حديثه بالتأكيد على أهمية رأي المتخصصين في مثل هذه اللحظات الحاسمة، قائلًا: "رأيت أن جو هارت يدافع عن حراس المرمى بشكل رائع. أحب الاستماع إليه كثيرًا لأنه يقدم وجهة نظر مختلفة. كثيرون لا يفهمون ما يعنيه أن تكون حارس مرمى. أتمنى أن يدعمني".
عرض ملف تعريف المؤلف
بدأت رحلتي مع الصحافة في عام 2011 بالتخصص في التحقيقات الاستقصائية وهو ما فتح لي أبوابًا لاستكشاف مجالات مختلفة بشكل عميق وأكسبني مهارات تحليلية، حتى قررت التخصص في شغفي الأول كرة القدم، لأنتقل إلى التغطية الميدانية للمنتخب المصري بجميع فئاته والكرة العالمية ورياضات أخرى مثل السباحة والرماية والإسكواش.
بدأ شغفي بكرة القدم على أرض الواقع بممارستها في مراحل الناشئين بعدة أندية مصرية، ومن هنا تفرغت لمتابعة الكرة العالمية بدءًا من كأس العالم 1998 والمحلية في مصر أيضًا ولم أكتف بمتابعتها عبر الشاشات بل دأبت على حضور مباريات فريقي المفضل من المدرجات حتى الآن، وهو الزمالك النادي الأكثر تتويجًا بالبطولات في القرن العشرين.
ليس لدي فريق مفضل في أوروبا، أميل فقط إلى ميلان بسبب عشقي لنجوم مثل جورج وياه، مالديني، جاتوزو، كاكا، بيرلو، رونالدينيو وسيدورف، وهذا ما جعلني الأكثر استمتاعًا في متابعة مباريات الكلاسيكو التاريخية بين ريال مدريد وبرشلونة ومحايدًا أيضًا في النقاش حولهما.
رغم ذلك تظل لحظتي الأفضل هي لحظة فوز الزمالك على الإسماعيلي وخسارة الأهلي من إنبي برأسية سيد عبد النعيم التي منحت الأبيض دوري 2002-2003 الملحمي، وكذلك لحظة الثأر الغالي لميلان من ليفربول في نهائي الأبطال 2007 بثنائية إنزاجي التاريخية.
حالفني التوفيق في العمل بين الموقعين الرياضيين الأهم في الشرق الأوسط كووورة و GOAL.COM، وهذا ما منحني خبرات ومعلومات ضخمة سواء عن الكرة العربية أو عن العالمية، وتشرفت بالانضمام إلى نقابة الصحفيين المصريين في 2022، كما تخصصت بكتابة محتوى رياضي لموقع كووورة يعتمد على محركات البحث (SEO).
تشكيلتي المفضلة عبر التاريخ، تضم: بوفون في حراسة المرمى، والدفاع: كافو، مالديني، بيكنباور، روبيرتو كارلوس، وفي الوسط: زيدان، إنييستا، ليونيل ميسي، وفي الهجوم: محمد صلاح، كريستيانو رونالدو، مارادونا.
نشرت خلال مسيرتي آلاف التقارير والتحقيقات والفيتشرات الرياضية في كووورة وGOAL.COM، وأبرزها:
- ما رأيك في الطعمية الآن يا أبوتريكة؟ .. آرني سلوت يُحطم "استاكوزا كلوب" ويخطط لمحو مانشستر سيتي!
- اعتزل التنس لكن عشقه لريال مدريد بلا نهاية .. نادال الذي خلع قميص برشلونة بإرادته وصنع نصف ثروة جورجينا!
-شكرًا "تشيفيرين الساذج" .. أطماع العدو الأكبر لدوري روشن تمنح السعودية انتصارًا ساحقًا بالمجان!
عرض ملف تعريف المؤلف
العمل كصحفي في مجال كرة القدم كان حلم الطفولة الأول، أصبحت صحفيًا، وعضوًا في نقابة الصحفيين المصرية، لكن في مواقع بعيدة عن "عالم الرياضة"، حتى جاءت الفرصة في مطلع 2020، والتحقت بموقع كووورة، ومنه إلى جول..
ذكرياتي مع كرة القدم بدأت بتتويج زيدان التاريخي في مونديال 98، وثلاثية فرنسا التي لا تنسى في شباك البرازيل بالنهائي، إلى جانب مواجهات الدوري المصري، وصراع الأهلي والزمالك والإسماعيلي في تلك الحقبة.
لا أشجع فريقًا بعينه في أوروبا، لكني استمتعت بميلان "مالديني، جاتوزو، كاكا، بيرلو"، كما انبهرت ببرشلونة "بوسكيتس، إنييستا، تشافي، نيمار، فيا، ميسي، سواريز"، قبل أن أسير خلف محمد صلاح في مسيرته الاستثنائية مع "فيورنتينا وروما وليفربول".
لحظتي الرياضية التي لا تنسى كانت هدف محمد أبو تريكة في فوز الأهلي على الصفاقسي بنهائي دوري أبطال إفريقيا 2006.
تشكيلتي المثالية: بوفون - كافو - فان دايك - مالديني - كارلوس - بيرلو - زيدان - إنييستا - كاكا - كريستيانو رونالدو - ميسي.