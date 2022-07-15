تقليل الأكسجين وزيادة الضغوطات .. ريال مدريد يحاول تكرار إنجازات الموسم الماضي

بينتوس يستخدم أدواته الخاصة لتكرار إنجازات الموسم الماضي في ريال مدريد

واصل ريال مدريد استعداداته القوية لبداية الموسم الجديد، قبل السفر إلى المعسكر التحضيري في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء القادم.

ريال مدريد ينتظره موسم صعب للغاية حيث يبدأ الموسم بمواجهة آينتراخت فرانكفورت في كأس السوبر الأوروبي يوم 10 أغسطس القادم.

وظهر لاعبي ريال مدريد اليوم الجمعة خلال مران الفريق وهم يرتدون قناع نقص الأكسجين، تحت إشراف أنطونيو بينتوس، مدرب الأحمال واللياقة البدنية في الجهاز الفني الخاص ببطل إسبانيا وأوروبا.

طريقة بينتوس ليست جديدة على الفريق حيث ظهر جهاز قناع نقص الأكسجين في تدريبات ريال مدريد في بداية الموسم المنقضي، وكان له تأثير واضح على لياقة اللاعبين خلال الموسم الذي أنهاه الريال بثلاث بطولات.

ما هو تأثير قناع نقص الأكسجين؟

يستخدم القناع بهدف محاولة محاكاة تأثيرات التدريب على ارتفاعات عالية من خلال تقييد دخول وخروج الهواء أثناء تمارين القلب والأوعية الدموية.

واعتمد ريال مدريد على قناع الأكسجين خلال تدريباته في الموسم الماضي، مما جعل الفريق يصل إلى نهاية البطولات بلياقة بدنية وذهنية عالية، حيث أشارت الإحصائيات إلى أنه لم يسجل أي نادٍ في البطولات الخمس الكبرى أهدافًا في آخر 15 دقيقة من المباريات، أكثر من مدريد ب23 هدفًا، يأتي خلفهم مانشستر سيتي ب22 هدفًا، وليفربول ب21 هدفًا.

كذلك قلت نسبة الإصابات بين صفوف اللاعبين حيث جاءت أقل من الموسم الذي يسبقه ب60 إصابة.

ويهدف ريال مدريد هذا الموسم لتحقيق سداسية تاريخية، حيث يقاتل النادي على مدار الموسم في الليجا ودوري الأبطال وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس السوبر الإسباني وكأس العالم للأندية، ويبدأ الريال محطته الأولى ضد آينتراخت يوم 10 أغسطس القادم.

يذكر أن ريال مدريد سيبدأ جولته التحضيرية بمواجهة برشلونة يوم 24 يوليو المقبل، ثم أمريكا كلوب يوم 27 يوليو ويختتم مبارياته ضد يوفنتوس يوم 31 يوليو.

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