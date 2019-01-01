تقليص قائمة ترشيحات الفتى الذهبي ودي ليخت وفينيسيوس في المقدمة

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلنت صحيفة "توتو سبورت" عن تقليص عدد اللاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب شاب في العالم "جولدن بوي".

جاء هذا في إعلان نشرته الصحيفة اليوم، أظهر تقليص عدد المرشحين داخل القائمة لـ ٦٠ لاعب بعدما كانت القائمة تضم ١٠٠ لاعبًا.

وكانت قائمة المرشحين التي تم الإعلان عنها في يونيو الماضي قد ضمت أسماءًا كبيرة للغاية في عالم كرة القدم من ضمنها الشاب ماتياس دي ليخت مدافع أياكس السابق وحامل اللقب ولاعب يوفنتوس الحالي.

القائمة الأولية بوجود ١٠٠ مرشح للحصول على الجائزة

ويظهر في دي ليخت في القائمة الجديدة أيضًا ورجواره البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني والذي قدم موسم أكثر من طيب العام الماضي مع الفريق الملكي.

وضمت القائمة أيضًا كل من ديوجو دالوت لاعب مانشستر يونايتد وجيانلويجي دوناروما نجم ميلان، وفيل فودين من مانشستر سيتي وكاي هافرتيز وهودسون أودوي وجاستن كلويفرت وغيرهم.

ومن المنتظر أن يتم تقليص القائمة من جديد بعد عدة أسابيع سيتم التصويت خلالهم على تلك الأسماء لاستبعاد نجومًا جدد وتحديد الفائزين.