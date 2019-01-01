"تقرير مغربي - إيقاف فوزي لقجع بسبب الزمالك ونهضة بركان "شائعة

نهائي الكونفدرالية صاحبه جدلًا حول القرارات التحكيمية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تسربت أنباء من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، خلال الساعات الماضية، تشير إلى إيقاف فوزي لقجع؛ رئيس الاتحاد المغربي ونادي نهضة بركان لمدة عام كامل.

القرار أوضحت التقارير أنه إثر اعتدائه بالضرب على الحكم الإثيوبي باملاك تيسيمبا، الذي أدار مواجهة نهضة بركان أمام الزمالك في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

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ووفقًا لقناة "الرياضية" المغربية فإن مصدر بالكاف أكد أنه لم يتم اتخاذ قرارًا بإيقاف لقجع، موضحًا أن اجتماع الاتحاد صباح اليوم الثلاثاء، لم يكن لمناقشة هذه القضية.

كان الاتحاد الإثيوبي قد تقدم بشكوى ضد رئيس النادي المغربي، مستندًا إلى تقرير الحكم الذي قدمه عقب المباراة، ودون به واقعة الاعتداء عليه.

الفريق البركاني خسر اللقب الأفريقي بالهزيمة في الإياب أمام الفارس الأبيض بركلات الترجيح بنتيجة 5-3.