تقرير مالي يكشف نتائج مخيفة ليوفنتوس وأزمة مادية منتظرة

تقرير مالي صادر عن شركة مختصة يكشف وجود أزمات كبيرة تنتظر يوفنتوس في الفترة المقبلة.

كشف تقرير مالي صادر عن إحدى الشركات المختصة في تقييم الأوضاع المادية للشركات الربحية الكبرى أزمات منتظرة في نادي يوفنتوس الإيطالي.

جاء هذا بعدما أظهر التقرير أن يوفنتوس وبالرغم من تحقيقه لإيرادات قيمته 464 مليون يورو في العام الأخير بزيادة حوالي 16% عن العام الماضي إلا أنه يعاني من عجز في الميزانية.

ووصل العجز في ميزانية يوفنتوس لحوالي 40 مليون يورو ليتضاعف تقريبًا من 19 مليون يورو في العام السابق بعد خصم الضرائب من الإيرادات التي حققها.

الظهور الـ 14 لرونالدو والـ 11 لميسي .. تعرف على تشكيل الاتحاد الأوروبي المثالي

يأتي كل هذا بالرغم من تحسن الأوضاع المادية فيما يتعلق بالمدخلات التي تصل للنادي عقب وصول كريستيانو رونالدو الذي رفع من مبيعات منتجات النادي بنسبة 30%.

وارتفع أيضًا عقد البث التلفزيوني لـ 206 مليون يورو وبعدما حسن الفريق من عقده مع شركة الملابس التي تقدم له القمصان "أديداس" لتمنحه 51 مليون يورو في الموسم.

ويعاني يوفنتوس كذلك من أزمة في الرواتب بالرغم من تحسن العديد من المدخلات حيث وصلت نسبته لـ 71% من قيمة دخل النادي السنوي وهي نسبة أعلى من تلك التي تسمح بها قواعد اللعب المالي النظيف، حتى أعلى من برشلونة الذي لم يكسر تلك القاعدة رغم كونه النادي الأكثر تقديمًا للرواتب في العالم.

جدير بالذكر أن يوفنتوس كان قد أنهى الدور الأول من الدوري الإيطالي على صدارة ترتيب البطولة بعد الفوز على روما بهدفين لهدف يوم الأحد.