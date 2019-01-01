تقرير | بسبب قضايا فساد وعمرو فهمي - فيفا يحقق مع أحمد أحمد

الملغاشي رئيس الاتحاد الأفريقي "كاف" متهم في عديد القضايا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

لم تهدأ الأمور في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" منذ إقالة المصري عمرو فهمي؛ الأمن العام للاتحاد، وتعيين المغربي معاد حجي بدلًا منه، خاصة وأن الأول اتهم الملغاشي أحمد أحمد؛ رئيس كاف، بالفساد.

الاتحاد الأفريقي كان قد اتخذ قرارًا بإقالة أمينه العام في إبريل الماضي، بشكل مفاجئ، مرجعًا قراره إلى سوء سلوك فهمي دون توضيح أية تفاصيل.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها اليوم الأربعاء، عن وجود تحقيقات من جانب لجنة الأخلاق التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مع أحمد أحمد في بعض قضايا الفساد المتهم بها، مؤكدًا أنها قد تتسبب في رحيله عن منصبه أسوة بما حدث مع الكاميروني عيسى حياتو؛ الرئيس السابق للاتحاد الأفريقي.

في خطاب رسمي - فيفا يحقق مع هاني أبو ريدة بسبب أحمد أحمد

وأوضحت "ماركا" أن الملغاشي سيكون عليه الدفاع عن نفسه أمام اتهامات بالفساد المالي، حيث أنه متهم من قبل عمرو فهمي بإساءة استخدام منصبه، منها دفع رشاوي بقيمة 20 ألف دولار لبعض رؤساء الاتحاد الأفريقية، بجانب أنه قبل بعرض من شركة "تاكتيكال ستيل" الفرنسية، لتوريد أدوات رياضية بمقابل أقل بـ830 ألف دولار من عروض أخرى، علاوة على ذلك فإنه كبد خزينة كاف 400 ألف دولار لشراء سيارات في مصر ومدغشقر.

تقرير الصحيفة الإسبانية كشف كذلك عن أن فيفا سيواجه الملغاشي بالاتهامات التي وجهت له من قبل عمرو فهمي، بتحرشه ببعض العاملات بالاتحاد الأفريقي ممن لم يكشف عن أسمائهن، كما أن عليه أن يبرر خلال جلسة التحقيق قرار إقالة الأمين العام المفاجئ دون الموافقة من قبل اللجنة التنفيذية.

واختتمت "ماركا" تقريرها موضحة أن آخر الاتهامات التي يواجهها أحمد أحمد، بشأن وجود مخالفات في بيع حقوق بث المباريات، فعلى الرغم من أنه وعد بمراجعة العقود التي وقعها سابقه عيسى حياتو مع شركة "لاجاردير سبورتس"، والتي تسبب في الإطاحة به، إلا أن الملغاشي لم يصدق وعده الذي قطعه على نفسه وقت الانتخابات، رغم أنه قال أنه سيلغي التعاقد مع الشركة لو لزم الأمر، في الوقت نفسه تدفع شركة "لاجاردير" حاليًا نفس المبلغ لبطولة كأس أمم أفريقيا 2017 للبطولة نفسها مصر 2019، رغم زيادة عدد المنتخبات إلى 24.

يذكر أن المدغاشي اكتسح حياتو في الانتخابات، التي أجريت في مارس 2017، حيث حصد 34 صوتًا مقابل 20 صوتًا للكاميروني.