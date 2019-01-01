تقرير طبي يحسم موقف نور الدين أمرابط من قيادة النصر أمام العدالة

يسعى الجهاز الطبي إلى تجهيز اللاعب بدنيًا قبل 24 ساعة من لقاء العدالة، ضمن الجولة 12 لدوري المحترفين

تسبب غياب اللاعب نور الدين مرابط عن التدريبات في اليومين الماضيين، بدواعي الإصابة التي لحقت به في العضلة الضامة، حالة حيرة كبيرة للمدير الفني روي فيتوريا، والتي جعلت مدرب الفريق يفضل إراحته عن التدريبات.

ويسعى الجهاز الطبي للعالمي إلى تجهيز اللاعب بدنيًا قبل 24 ساعة من لقاء العدالة، ضمن الجولة 12 لدوري المحترفين، والذي يعتمد عليه الفريق كليا في قيادة خط الوسط.

ومن المنتظر أن يحسم تقرير الجهاز الطبي بشأن إصابة المغربي نور الدين أمرابط لاعب الوسط إمكانية مشاركته من عدمها في مباراة العدالة غدًا ضمن الجولة الـ 12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وغاب أمرابط عن التدريبات الجماعية أمس ولليوم الثالث على التوالي بسبب تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية خلال مواجهة التعاون الجمعة الماضي التي كسبها فريقه 2ـ1.

في سياق أخر، ركز فيتوريا على المغربي عبدالرزاق حمدالله خلال التدريبات أمس في إشارة واضحة إلى اعتماده عليه في قيادة خط الهجوم عقب غيابه عن لقاء التعاون الماضي بداعي الإيقاف.

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واجتمع المدرب البرتغالي فيتوريا مع اللاعبين قبل بدء التدريبات، وطالب اللاعبين بالجدية، والانضباط التكتيكي، وحسم نتيجة لقاء العدالة لمصلحة الفريق، والتي ستقام على ملعب الأخير في الأحساء، وذلك لاستمرار الصدارة، محذرًا من عدم التهاون، والتفريط بالنقاط.