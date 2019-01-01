تقرير - سعد بقير يتفق على الانتقال للدوري السعودي

نجم الترجي التونسي لفت الأنظار له بتألقه، خاصة في دوري أبطال أفريقيا 2018

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اقترب سعد بقير؛ نجم الترجي التونسي، من الانتقال إلى الدوري السعودي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما لفت الأنظار إليه خلال الموسم المنقضي.

صاحب الـ25 عامًا قاد فريق الدم والذهب الموسم الماضي للتتويج بطلًا لدوري أبطال أفريقيا بتسجيله هدفين في مرمى الأهلي المصري، في إياب النهائي، الذي انتهى بفوز فريقه بثلاثية نظيفة.

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ويستعد لاعب الوسط لخوض إياب النهائي الأفريقي هذا العام أيضًا مع الترجي أمام الوداد، في 31 من مايو الجاري.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن إدارة نادي أبها؛ الصاعد حديثًا لدوري المحترفين السعودي، اتفقت مع بقير لتمثيل الفريق في الموسم المقبل، موضحة أن العرض المقدم للتونسي بقيمة 500 ألف دولار لموسم واحد.

يذكر أن بقير كان قد انضم للترجي في صيف عام 2015 قادمًا من الملعب القابسي.

وفي رصيد صاحب الـ25 عامًا خمس بطولات، بواقع بطولتي دوري محلي ولقب وحيد لكل من كأس السوبر المحلي وكأس تونس ودوري أبطال أفريقيا.