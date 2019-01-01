تقرير | رغم الأزمة الأخيرة - بلماضي لن يرحل عن منتخب الجزائر

صاحب الـ43 أبدى غضبه من عدة قضايا عقب نهاية كأس أمم أفريقيا 2019

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

سادت حالة من الغموض موقف جمال بلماضي؛ المدير الفني لمنتخب الجزائري، عقب نهاية كأس أمم أفريقيا مصر 2019، ما بين استقراره على الرحيل والاكتفاء بما قدمه وبين رغبته في استكمال مهمته مع وجود بعض الشروط.

المدرب الوطني الجزائري عقده مع محاربي الصحراء مستمر حتى نهاية كأس العالم قطر 2022.

بعض التقارير الصحفية أكدت أن بلماضي يرغب في الرحيل عن الخضر اعتراضًا على معاونيه داخل المنتخب وبعض الأمور المتعلقة بالإعداد لكان 2019.

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وزاد من التكهنات حول رحيل مدرب محاربي الصحراء، تصريحات رياض محرز؛ قائد الفريق، لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، والتي ألمح بها لرحيل بلماضي، موضحًا أن مصيره في يده وحده وعلى اللاعبين احترام قراره.

ووفقًا لصحيفة "الشروق" الجزائرية فإن مصدر مقرب من صاحب الـ43 عامًا أكد أنه باقٍ في منصبه ولن يرحل عن تدريب الخضر، موضحًا أنه بصدد التحضير للمباريات المقبلة للفريق.

وأشارت الصحيفة أن هناك اجتماع سيجمع بلماضي مع خير الدين زطشي؛ رئيس اتحاد الكرة الجزائري، خلال الأسبوع المقبل، للفصل في عدة قضايا خاصة بالمنتخب.

يذكر أن بلماضي قاد الجزائري للتتويج بطلة لكأس أمم أفريقيا 2019 بالتغلب على السنغال في النهائي بهدف وحيد، سجله بغداد بونجاح.