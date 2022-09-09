تقرير رسمي من الدوري الإسباني يكشف التحول التاريخي في اقتصاد برشلونة

الأرقام لا تكذب!

بمجرد انتهاء فترة الانتقالات الشتوية، أعلنت رابطة الدوري الإسباني عن ميزانيات المدفوعات والواردات المتعلقة برواتب اللاعبين لكل أندية الرابطة، إعمالًا لمبدأ اللعب المالي النظيف.

تحول تاريخي

الأمر اللافت بلا شك، هو أن برشلونة تحول من حصيلة سلبية في ميزانيته المتعلقة برواتب لاعبيه بمقدار سالب 144 مليون يورو، إلى ميزان مدفوعات رواتب إيجابي بحصيلة 656 مليون يورو.

إن هذا يمثل تحولًا تاريحيًا بالنسبة لبرشلونة، وهو الأكبر في التاريخ بالنسبة لنادٍ ينتمي للدرجة الأولى في إسبانيا، لم يحدث أبدًا في تاريخ الدوري الإسباني أن وصل نادٍ إلى هذه الحصيلة الاقتصادية الإيجابية انطلاقًا من قيمة سالبة بهذا القدر.

ريال مدريد الأكثر دفعًا للرواتب

لا يزال ريال مدريد للعام الثاني على التوالي النادي الأكثر منحًا للرواتب في الدوري الإسباني بحدود 683 مليون يورو، ليتفوق على برشلونة صاحب المركز الثاني بينما يأتي أتلتيكو مدريد ثالثًا بميزان رواتب إجمالي يصل إلى 341 مليون يورو، ويأتي إشبيلية رابعًا بقيمة 199 مليون يورو.

وافقت رابطة الدوري الإسباني الموسم الماضي على بعض التغييرات اللائحية في تسجيل اللاعبين لدى أنديتها، اللوائح الجديدة دعت إلى تخفيض تكلفة الرواتب بشكل أكبر لتجنب وجود العديد من الأندية التي تنفق أكثر مما تجلب أرباحًا بشكل مبالغ به.