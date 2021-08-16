تقرير | بيريرا على رأس قائمة الهلال لمواجهة التعاون

الجناح البرازيلي لم يلعب بالقميص الأزرق رسميًا بعد

زفت مصادر صحفية أخبارًا سعيدة لجمهور الهلال، إذ أكدت انتهاء أزمة اللاعب ماتيوس بيريرا وجاهزيته لقيادة الفريق لمواجهة التعاون يوم الجمعة القادم ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

الهلال ضم بيريرا من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي مقابل 17.5 مليون جنيه استرليني لكنه لم يستفد منه خلال مباراته الأولى في الدوري السعودي أمام الطائي، والتي حسمها لصالحه بهدف صالح الشهري المتأخر، بسبب عدم قيده في قائمة الفريق المحلية لعدم وجود مكان فارغ للاعب أجنبي.

لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم تمنح كل نادٍ حق قيد 7 لاعبين أجانب في قائمته المحلية، فيما ينخفض العدد إلى 4 فقط أحدهم آسيوي حين يتعلق الأمر بالقائمة القارية المشاركة في دوري أبطال آسيا، والهلال يمتلك في قائمته حاليًا 7 أجانب بالفعل.

الإدارة كانت تنوي التخلص من سيباستيان جيوفينكو ببيعه إلى باوك وقيد بيريرا بدلًا منه، ولكن المفاوضات مع النادي اليوناني تعطلت وتوقفت تمامًا لخلافات مالية مع اللاعب الإيطالي، مما جعل النادي يتجه للخيار الآخر وهو فسخ عقد اللاعب بالتراضي.

الأخبار الأخيرة كانت قد أكدت صعوبة المفاوضات بين الهلال وجيوفينكو، إذ يُطالب اللاعب بقيمة عقده كاملة ليفسخه ويرحل بالتراضي، ويُحاول مسؤولو الزعيم تقليل المبلغ المطلوب والاكتفاء بمنحه راتبه حتى يوم فسخ العقد وليس حتى نهايته في يناير 2022.

صحيفة اليوم السعودية لم تكشف مصير مفاوضات فسخ عقد جيوفينكو، لكنها أكدت أن الأزمة انتهت تمامًا وأن بيريرا سيتواجد في معسكر الفريق الأزرق لمواجهة التعاون القادمة، مشيرة إلى أنه سيكون متاحًا للمدرب ليوناردو جارديم استخدامه في اللقاء إن أراد.