كأس العالم
تقرير أرجنتيني عن الشهري: سالم الدوسري يُقارن بـ "نيمار"
10:15 م غرينتش+3 13/11/2022
ألقى تقرير أرجنتيني الضوء على أبرز عناصر المنتخب السعودي، قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين السعودي والأرجنتيني، ضمن منافسات كأس العالم قطر 2022.
ويواجه المنتخب السعودي نظيره الأرجنتيني مساء يوم الثلاثاء 22 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، ببطولة كأس العالم.
ونشر موقع "sporting news" الأرجنتيني تقريرًا، يتحدث فيه عن خطورة المهاجم صالح الشهري، وعن أبرز عناصر المنتخب السعودي قبل مواجهة الأرجنتين.
التقرير أكد على أن الشهري دائمًا ما يجد مساعدة من الجناح المميز سالم الدوسري الذي يُقارن بالنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان.
وتحدث أيضًا التقرير عن سلمان الفرج صاحب الرقم 7 والذي يتميز بقدم يسرى مُتقنة، وأن أكثر ما يُميز صالح الشهري هو استغلاله الكرات العالية، بالإضافة إلى التحرك داخل منطقة الجزاء.
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