تقرير - الهلال يقترب من توقيع عقد رعاية إماراتي هو الأكبر في السعودية

مجلس الزعيم على وشك فسخ التعاقد مع شركة المملكة القابضة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يجهز الهلال السعودي بعض الأمور الخاصة بعقود رعايته في الموسم الجديد 2019-2020، بعدما أنهى موسمه خاسرًا للقب الدوري.

الزعيم خسر اللقب بعدما تأخر بفارق نقطة وحيدة، عن النصر، الذي ظفر بالكأس بعد غياب استمر ثلاث سنوات.

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وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن إدارة الهلال وصلت لمرحلة متقدمة في المفاوضات مع شركة "إعمار" الإماراتية، لتوقيع عقد استثماري، بعدما تقدمت الشركة بعرض للرعاية والإعلان على قميص الفريق.

الصحيفة أوضحت كذلك وفقًا لمصادرها أن رعاية "إعمار" ستكون بداية من الموسم المقبل بعقد قيمته 65 مليون ريال سنويًا، هو ما يعد العقد الأعلى من بين الأندية السعودية.

وأشارت "الرياضية" أن مجلس الهلال سيقوم بفسخ تعاقده مع شركة المملكة القابضة الراعية له، حال إتمام التعاقد مع الشركة الإماراتية، على الرغم من أن العقد مع المملكة كان من المقرر أن ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

يذكر أن الهلال اختتم الموسم بالفوز أمام الشباب بثلاثية مقابل هدفين، بينما انتصر النصر على الباطن بثنائية مقابل هدف وحيد، ليفشل الزعيم في الحفاظ على اللقب.