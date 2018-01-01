تقرير - القيمة السوقية.. أحمد موسى يدفع النصر للصدارة قبل مواجهة الاتحاد

فيسبوك تويتر عبده الليثي

يستضيف ملعب "الجوهرة المشعة"، بمدينة جدة غدًا، واحد من كلاسكيات الكرة السعودية في كرة القدم، بين الاتحاد والنصر.

ويحل النصر ضيفًا ثقيلًا على نظيره الاتحاد، ضمن الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الآمير محمد بن سلمان للمحترفين غدًا الجمعة.

النصر يسعى لملاحقة الهلال في صدارة ترتيب الدوري السعودي، بتحقيق الفوز على الاتحاد في لقاء الغد وسط جماهير العميد. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وفي الجانب الأخر يسعى الاتحاد لمواصلة الانتصارات بعد تحقيق أول فوز له في الموسم بالمباراة الماضية على حساب الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويسعى الاتحاد لمصالحة جماهيره أمام النصر، بتحقيق أول فوز بالموسم داخل ملعبه بعد عجزه عن تحقيق الفوز سوى في لقاء الباطن خارج ملعبه.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي، المقارنة بين القيمة السوقية للاعبي الاتحاد والنصر قبل مواجهتهما المقررة غدًا.

يأتي نادي النصر السعودي في المركز الأول بين الأندية السعودية من حيث القيمة السوقية، حيث يبلغ قيمة لاعبيه حسب موقع "ترانسفير ماركت"، 46.33 مليون يورو.

وتواجد نادي الاتحاد السعودي في المركز الرابع بين الأندية من حيث القيمة السوقية، حيث بلغت قيمة لاعبيه 27.98 مليون يورو.

ويضم كلًا من الفريقين 8 محترفين، حيث لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم، وقرار زيادة المحترفين قبل بداية الموسم الحالي.

ويتصدر أحمد موسى، لاعب النصر ومنتخب نيجيريا، ترتيب اللاعبين في الفريقين، من حيث القيمة السوقية، حيث تبلغ قيمته 15 مليون يورو.

وبالنظر لفريق الاتحاد، نجد الأعلى من حيث القيمة السوقية، هو البرازيلي رومارينيو، حيث بلغت قيمته 4 ملايين يورو.

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ويحتل النصر وصافة الدوري السعودي برصيد 29 نقطة من 13 مباراة، بينما يأتي الاتحاد في المركز الـ15 برصيد 6 نقاط.