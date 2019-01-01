تقرير - الأهلي يعرض أزارو على بوردو الفرنسي

سعيًا وراء التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

ربما اقترب رحيل المغربي وليد أزارو؛ مهاجم الأهلي المصري، عن صفوف الشياطين الحمر خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في ظل الرغبة القوية للاعب في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي.

المغربي انضم لصفوف المارد الأحمر في صيف عام 2017، ويربطه عقد مدته موسمين مقبلين بالقلعة الحمراء.

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ووفقًا لموقع "المرصد المغربي" فإن مصادر فرنسية أكدت أن الأهلي قام بعرض أزارو على نادي بوردو الفرنسي، رغبة من مسؤولي القلعة الحمراء في رحيله، للتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد خلال الصيف الجاري، وهو ما قد يسهل من انتقاله للدوري الفرنسي.

وكان الجهاز الفني للأحمر قد أعلن مؤخرًا عن قيد المغربي ضمن قائمة الفريق الأفريقية، المقبلة على المشاركة بدوري أبطال أفريقيا، إلا ان هذا لن يقف عائقًا أمام رحيله.

صاحب الـ23 عامًا شارك الموسم المنقضي في 28 مباراة، سجل خلالها سبعة أهداف، بعدما كان هداف الدوري المصري موسم 2017-2018.