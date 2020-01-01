تقرير إيطالي: أودينيزي يرغب في التعاقد مع رمضان صبحي

هل يتقدم أودينيزي بعرض رسمي لضم رمضان صبحي؟

كشف تقرير إيطالي، عن رغبة نادي أودينيزي في التعاقد مع رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي، والمعار لصفوف النادي الأهلي لنهاية الموسم الحالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعود رمضان صبحي مرة أخرى إلى النادي الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي، حيث تمت إعارته للأهلي منذ موسمين، ويقدم معه المارد الأحمر مستوى مميزًا.

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وأشارت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، إلى أنه بالرغم من عدم تقديم أودينيزي لعرض رسمي حتى الآن من أجل ضم رمضان صبحي من هدرسفيلد، إلا وأن النادي الإيطالي يدرس حاليًا التحرك من أجل ضم اللاعب المصري.

النادي الإنجليزي ليس لديه مانع في انتقال رمضان صبحي إلى أودينيزي، ولكنه متمسك بالبيع وليس الإعارة، حيث وضع سعرًا يصل إلى 7 مليون يورو، ولكن قد يوافق مسؤولوه على عرض أقل، وفقًا لما ذكرته الصحيفة الإيطالية.

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التقرير الإيطالي أشار إلى أن هدرسفيلد ينتظر تحركات الأهلي لضم رمضان صبحي بشكل نهائي، قبل أن يظهر أودينيزي ضمن قائمة الأندية التي ترغب في ضم اللاعب المصري.

يذكر أن مسؤولي النادي الأهلي مازالوا في مفاوضات مع النادي الإنجليزي، من أجل الحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ23 عامًا بشكل نهائي بنهاية الموسم الحالي.

ولعب رمضان صبحي مع الأهلي 0 مباريات هذا الموسم، سجل خمسة أهداف وصنع هدف واحد.