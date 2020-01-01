تقرير ألماني يطالب بانضمام ثنائي الهلال إلى البوندسليجا

تقرير ألماني يسلط الضوء على ثنائي الهلال السعودي

ذكرت صحيفة ألمانية خلال تقرير لها، الثلاثاء، ثنائي من لاعبي الهلال أحدهم سابق، ضمن أبرز 20 لاعبًا تتمنى أن ينضموا إلى الدوري الألماني.

الهلال أصبح قبلة للمحترفين الأجانب الذين ينضموا للدوريات الخليجية كما هو الحال في السنوات الأخيرة، خاصًة الدوري السعودي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "min90" الألمانية، أنها ذكرت البيروفي أندريه كاريلو جناح الهلال الحالي، ضمن الـ20 لاعبًا.

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وأشارت الصحيفة خلال تقريرها أيضًا، إلى أن عمر عبدالرحمن ضمن الـ20 لاعبًا، تمنت أن ينضموا للدوري الألماني.

وكان عمر عبدالرحمن "عموري" لاعب الجزيرة الإماراتي الحالي، لعب لفترة للهلال السعودي خلال بداياته، والموسم الماضي قبل الإصابة بالرباط الصليبي.

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وقالت الصحيفة عن كاريلو إنه أبرز اللاعبين في المنتخب البيروفي في كأس العالم الماضي الذي أقيم في روسيا عام 2018.

أما عن عموري، قالت: "لغز كبير، لماذا لم يلعب عمر عبدالرحمن في أوروبا حتى الأن، عندما كان لاعبًا شابًا كان مرغوبًا من بعض الأندية الأوروبية هو (ميسي العرب)".