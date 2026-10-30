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الدوري الإيطالي
team-logoيوفنتوس
أليانز ستاديوم
team-logoنابولي
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تقديم مباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي: نابولي يختبر يوفنتوس الجريح

يوفنتوس ضد نابولي
الدوري الإيطالي
القنوات الناقلة
يوفنتوس
نابولي

منتشيًا بفوزه الكاسح 4-1 على مونزا خارج أرضه في منتصف الأسبوع، في مباراة قدّم فيها عرضًا كرويًا مبهرًا، يحل نابولي المتألق ضيفًا على ملعب أليانز، ساعيًا إلى تعميق معاناة يوفنتوس، الذي لا يزال تحت وقع خسارته المفاجئة 2-0 في جنوى.

يوفنتوس ضد نابولي: تفاصيل المباراة

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الدوري الإيطالي - الجولة 10
أليانز ستاديوم

نابولي المتألق يزيد الضغوط على يوفنتوس المتعثر

Genoa CFC v Juventus FC - Serie A 2026/27Getty Images

يستضيف يوفنتوس نابولي على ملعب أليانز مساء الأحد، في مباراة الجولة العاشرة من موسم 2026/27 للدوري الإيطالي، وسط ظروف مختلفة تمامًا للفريقين لدى وصولهما إلى تورينو.

يواجه يوفنتوس بقيادة لوتشيانو سباليتي ضغوطًا كبيرة. فبعد الهزيمة 2-0 أمام جنوى الثلاثاء الماضي، وهي ثالث خسارة للفريق في الدوري هذا الموسم، وجّه الرئيس التنفيذي جيوفاني كارنيفالي حديثًا صريحًا إلى اللاعبين في غرفة الملابس، أوضح فيه أن الوضع الحالي غير مقبول. وفُرض على الفريق معسكر مغلق قبل هذه المباراة، فيما تزايدت التساؤلات في صحافة تورينو بشأن مستقبل سباليتي.

SSC Napoli v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images

في المقابل، يصل نابولي بمعنويات مرتفعة. فقد سجل فريق ماسيميليانو أليجري أربعة أهداف في مرمى مونزا منتصف الأسبوع الماضي، ويحتل مركزًا واحدًا خلف يوفنتوس في جدول الترتيب، ولا يفصل بينهما سوى فارق الأهداف. لكن الأجواء داخل الفريق ليست هادئة تمامًا، إذ خرج ستانيسلاف لوبوتكا من الملعب على محفة وهو يبكي خلال ذلك الفوز، وسيؤثر غيابه كثيرًا في تشكيل خط وسط نابولي.

ولن يكون أليجري نفسه على خط التماس. فمدرب نابولي يقضي عقوبة إيقاف، ما يعني أن مساعده ماركو لاندوتشي، الذي سبق له العمل في يوفنتوس أيضًا، سيتولى قيادة الفريق من مقاعد البدلاء، كما فعل أمام مونزا.

تكتسب هذه المواجهة أهمية كبيرة حتى في الظروف المعتادة. ومع خضوع منصب سباليتي للتدقيق وسعي نابولي للحاق بالبطل، ستكون مباراة الأحد ليلًا على ملعب أليانز أكثر أهمية من المعتاد.

أخبار الفريقين وقائمتاهما

التشكيلات المحتملة يوفنتوس ضد نابولي

3-4-2-1
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يوفنتوس
يوفنتوس
التشكيل
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نابولي
نابولي
4-3-3
جولييلمو فيكاريوجولييلمو فيكاريوجون لوكوميجون لوكوميجليسون بريمرجليسون بريمرفيدريكو غاتيفيدريكو غاتيبيير كالولوبيير كالولوويستون ماكينيويستون ماكينيأندريا كامبياسوأندريا كامبياسودوجلاس لويزدوجلاس لويزبابي ساربابي ساركريم ألايبجوفيتشكريم ألايبجوفيتشراندال كولو موانيراندال كولو موانيفانيا ميلنكوفيتش سافيتشفانيا ميلنكوفيتش سافيتشرافا مارينرافا مارينأمير رحمانيأمير رحمانيماتياس أوليفيراماتياس أوليفيراجيوفاني دي لورينزوجيوفاني دي لورينزوسكوت مكتومينايسكوت مكتومينايأندري زامبو أنغويساأندري زامبو أنغويسابيلي جيلموربيلي جيلمورنواه لانجنواه لانجراسموس هويلوندراسموس هويلوندماتيو بوليتانوماتيو بوليتانو
نابولي crest
نابولي
نابولي
3-4-2-1
يوفنتوس

التشكيلة الأساسية

نابولي

المدرب

  • لوتشيانو سباليتي
  • ماسيميليانو أليجري

المستوى الأخير

يوفنتوس

يوفنتوس - المستوى

سيلتا فيجو
ف1-2
لاتسيو
خ0-3
رين
ت2-2
ليتشي
ف0-2
جنوى
خ2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
6/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
نابولي

نابولي - المستوى

فياريال
خ3-1
فينيزيا
خ1-0
بودو/جليمت
ف4-3
روما
ت3-3
مونزا
ف1-4
الهدف المسجل (المستقبل)
12/11
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

يوفنتوستعادلنابولي
1
1
3
الدوري الإيطالي
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يوفنتوس
يوفنتوس
3
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نابولي
نابولي
0
انتهت
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نابولي
نابولي
2
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يوفنتوس
1
انتهت
الدوري الإيطالي
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نابولي
نابولي
2
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يوفنتوس
يوفنتوس
1
انتهت
الدوري الإيطالي
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يوفنتوس
يوفنتوس
0
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نابولي
نابولي
0
انتهت
الدوري الإيطالي
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نابولي
نابولي
2
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يوفنتوس
يوفنتوس
1
انتهت
6الأهداف المسجلة6
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

جدول الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إنترإنترإنتر
98102510+1525
ف
ف
ف
ف
ت
2
لاتسيولاتسيولاتسيو
9810227+1525
ف
ف
ف
ف
ف
3
روماروماروما
9630238+1521
ف
ت
ف
ت
ت
4
كوموكوموكومو
9621178+920
ف
ف
ف
ت
خ
5
ميلانميلانميلان
95311811+718
خ
ف
ف
ت
ف
6
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
95222214+817
ف
ت
ف
خ
ف
7
نابولينابولينابولي
94231711+614
ف
ت
خ
ف
ت
8
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
94231110+114
خ
ف
خ
ت
ف
9
تورينوتورينوتورينو
94141414013
خ
ف
ف
ف
ت
10
كالياريكالياريكالياري
9414813-513
خ
خ
خ
ت
ف
11
بولونيابولونيابولونيا
93241212011
ف
ف
خ
ف
ت
12
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
93241617-111
ت
ت
خ
ف
خ
13
جنوىجنوىجنوى
9315813-510
ف
ف
خ
ف
خ
14
ليتشيليتشيليتشي
93061019-99
خ
خ
ف
خ
خ
15
ساسولوساسولوساسوولو
92251422-88
خ
خ
خ
ت
خ
16
مونزامونزامونزا
92161622-67
خ
خ
ف
خ
ف
17
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
9126918-95
ت
خ
خ
خ
خ
18
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
91261121-105
ت
خ
خ
خ
ت
19
بارمابارمابارما
9126515-105
ت
خ
خ
خ
ف
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
9108619-133
خ
خ
ف
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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