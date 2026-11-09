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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
team-logoهولندا
يوهان كرويف أرينا
team-logoاليونان
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تقديم مباراة هولندا واليونان في دوري الأمم الأوروبية: هولندا تستضيف اليونان التي لم تتعرض للهزيمة

هولندا ضد اليونان
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
القنوات الناقلة
هولندا
اليونان

بعد تساويهما في النقاط ضمن منافسات محتدمة بالمجموعة الثانية من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية، يستضيف منتخب هولندا نظيره اليوناني العنيد يوم الجمعة على ملعب يوهان كرويف أرينا، ساعيًا إلى حسم المواجهة بعد تعادلهما المثير 2-2 في سالونيك في أكتوبر.

هولندا ضد اليونان: تفاصيل المباراة

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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 5
يوهان كرويف أرينا

صدام على صدارة المجموعة الثانية يجدد التنافس المحتدم

FBL-EUR-NATIONS-NED-SRBGetty Images

تستضيف هولندا اليونان على ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام، في مباراة بالمجموعة الثانية من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية، تحمل أهمية كبيرة في صراع الصدارة.

يتصدر فريق تشافي هيرنانديز المجموعة بثماني نقاط، بالتساوي مع اليونان، وسيضعه الفوز في موقف قوي لحسم التأهل إلى ربع النهائي قبل جولة من النهاية.

تُعد عودة فرينكي دي يونج أبرز أخبار هولندا. فقد تلقى لاعب وسط برشلونة أول استدعاء له منذ كأس العالم بعد تعافيه من إصابة طويلة، ويمنح وجوده تشافي خيارًا إبداعيًا حقيقيًا في وسط الملعب.

يتعامل تشافي مع عدد من الغيابات، إذ تأكد غياب ريان جرافينبيرخ وجيريمي فريمبونج وجوريل هاتو وناثان آكي. ويحتفظ المواهب الشابة روبن فان بوميل وميكس ميردينك وجيفاي زيخيل بأماكنهم، ويُنتظر منهم المساهمة.

Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images

تصل اليونان وهي في حالة جيدة، وتعرف هذه المجموعة جيدًا. فقد تعادل فريق إيفان يوفانوفيتش دون أهداف مع ألمانيا في آخر مبارياته، وتغلب على هولندا في سبتمبر، لذا لن يأتي إلى أمستردام لمجرد الدفاع.

يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في المجموعة إلى ربع النهائي، ما يمنح الفريقين دافعًا واضحًا. وتتمتع هولندا بأفضلية اللعب على أرضها، لكن اليونان أظهرت بالفعل قدرتها على حصد النقاط أمام أقوى فرق المجموعة.

أخبار الفريقين والقوائم

التشكيلات المحتملة هولندا ضد اليونان

المدرب

  • تشافي هرنانديز

النتائج الأخيرة

هولندا

هولندا - المستوى

المغرب
خ1-1
ألمانيا
ت1-1
صربيا
ف1-2
اليونان
ت2-2
صربيا
ف2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
8/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5
اليونان

اليونان - المستوى

إيطاليا
خ0-1
صربيا
ف1-2
ألمانيا
ف0-1
هولندا
ت2-2
ألمانيا
ت0-0
الهدف المسجل (المستقبل)
5/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

هولنداتعادلاليونان
3
1
1
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
اليونان badge
اليونان
اليونان
2
هولندا badge
هولندا
هولندا
2
انتهت
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا
اليونان badge
اليونان
اليونان
0
هولندا badge
هولندا
هولندا
1
انتهت
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا
هولندا badge
هولندا
هولندا
3
اليونان badge
اليونان
اليونان
0
انتهت
المباريات الودية
هولندا badge
هولندا
هولندا
1
اليونان badge
اليونان
اليونان
2
انتهت
المباريات الودية
هولندا badge
هولندا
هولندا
4
اليونان badge
اليونان
اليونان
0
انتهت
11الأهداف المسجلة4
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب المجموعة

المجموعة الثانية

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
هولنداهولنداهولندا
422075+28
ف
ت
ف
ت
2
اليوناناليوناناليونان
422053+28
ت
ت
ف
ف
3
ألمانياألمانياألمانيا
412132+15
ت
ف
خ
ت
4
صربياصربياصربيا
400438-50
خ
خ
خ
خ
Championship Playoff
تصفيات الهبوط
هبوط

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