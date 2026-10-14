تقديم مباراة نوتنجهام فورست وآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز: الأبطال مطالبون بتعويض تأخرهم

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 7 18 أكتوبر 2026 - 11:30 سيتي جراوند

تنطلق مباراة نوتينجهام فورست وأرسنال في 18 أكتوبر 2026، الساعة 11:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و15:30 بتوقيت غرينتش.

أرسنال يحل ضيفًا على فورست بعد عودته إلى الانتصارات

اضطر ميكيل أرتيتا وأرسنال إلى التفكير في هزيمتهما 3-0 أمام برايتون طوال فترة التوقف الدولي التي استمرت ثلاثة أسابيع. وجاء الرد بأفضل صورة، بالفوز 2-1 يوم السبت على ليدز، الذي لم يكن قد خسر قبل عطلة نهاية الأسبوع. وكان على أرسنال تجاوز أداء مهتز في الشوط الأول، ثم هدف سجله ليدز في الدقيقة 55، قبل أن يعود ويحسم الفوز بهدفين من ريكاردو كالافيوري والبديل برونو جيماريش. ثم تغلب على ليل 3-0 في دوري أبطال أوروبا، بأهداف إيبيريتشي إيزي ويورين تيمبر وبوكايو ساكا.

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فورست لم يجد إيقاعه بعد

بدأ نوتينجهام فورست مشواره مع مدربه الجديد بيير ساج بنتائج متذبذبة. وجمع خمس نقاط من مبارياته الست الأولى، لكنه خسر في آخر مباراتين. والغريب أنه لم يحقق أي فوز على أرضه في جميع المسابقات هذا الموسم، إذ خسر أمام كوفنتري وليدز، وتعادل 0-0 مع توتنهام الذي يمر بظروف صعبة. وسيتحسر ساج على افتقار فريقه إلى الفاعلية أمام المرمى، بعدما صنع ثماني فرص محققة، لكنه انتهى به الأمر خاسرًا 3-1 أمام كريستال بالاس. ويأمل فورست في تصعيب المهمة على البطل، بعدما حافظ على نظافة شباكه أمام أرسنال في آخر مواجهتين بينهما على هذا الملعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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أبرز الأرقام وأخبار الإصابات

يغيب ثلاثي فورست إيجور جيسوس ونيكولا ميلينكوفيتش ونيكولو سافونا بسبب الإصابة.

لا يزال أرسنال يفتقد ويليام ساليبا وكريستوس تزوليس، لكنه لا يعاني من أي إصابات أخرى.

لم يحافظ أرسنال على نظافة شباكه في أي من مبارياته الثلاث الأخيرة في جميع المسابقات.

انتهت آخر مواجهتين بين الفريقين على ملعب سيتي جراوند في الدوري الإنجليزي الممتاز بالتعادل 0-0.

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أخبار الفريقين والقائمتان

يفتقد أوليفر جلاسنر إيجور جيسوس ونيكولا ميلينكوفيتش ونيكولو سافونا بسبب الإصابة، ولا توجد حاليًا أي إيقافات تؤثر في قائمته. وستُضاف تحديثات بشأن التشكيلة المتوقعة مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يتعين على ميكيل أرتيتا وضع خططه في غياب ويليام ساليبا وكريستوس تزوليس، المدرجين ضمن المصابين. ولم تُسجّل أي إيقافات في صفوف الفريق الضيف، وستصدر تحديثات أخرى بشأن قائمته قبل المباراة.

المستوى الأخير

حقق نوتينجهام فورست فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات رسمية. وانتهت مباراته الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز بالهزيمة 3-1 أمام كريستال بالاس، كما خسر 1-0 أمام كوفنتري سيتي في الدوري. وجاء فوز فورست الوحيد خلال تلك الفترة خارج أرضه بنتيجة 2-1 على أستون فيلا، فيما تعادل 0-0 مع توتنهام و2-2 مع ليفربول. وسجل فورست خمسة أهداف واستقبلت شباكه ستة خلال تلك المباريات الخمس.

حقق أرسنال ثلاثة انتصارات وتلقى هزيمة واحدة، دون أي تعادل، في آخر خمس مباريات رسمية. وكانت مباراته الأخيرة فوزًا 2-1 على ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما فاز 2-4 على إبسويتش تاون في كأس كاراباو. وجاءت هزيمة أرسنال الوحيدة في تلك الفترة بنتيجة 3-0 أمام برايتون. وسجل الفريق عشرة أهداف واستقبلت شباكه أربعة خلال خمس مباريات.

سجل المواجهات المباشرة

انتهت آخر مواجهة بين الفريقين على ملعب سيتي جراوند بالتعادل 0-0 يوم 17 يناير 2026، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز أرسنال ثلاث مرات، وانتهت مباراتان بالتعادل، بينما لم يحقق فورست أي فوز خلال تلك السلسلة. وتشمل انتصارات أرسنال فوزين بنتيجة 3-0 على ملعب الإمارات، وفوزًا 2-1 على ملعب سيتي جراوند في يناير 2024، فيما أُقيمت مباراتا التعادل السلبي في نوتينجهام.

الترتيب

يحتل أرسنال المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، ويُعد منافسًا جادًا على اللقب، بينما يحتل نوتينجهام فورست المركز الرابع عشر. وبذلك تجمع المباراة فريقًا يطمح جديًا إلى اعتلاء الصدارة وآخر يسعى إلى الابتعاد عن المراكز المتأخرة.