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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoليدز يونايتد
إيلاند رود
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تقديم مباراة ليدز يونايتد ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز: هل ينهي الشياطين الحمر تراجعهم وسط أجواء عدائية في ملعب إيلاند رود؟

ليدز يونايتد ضد مانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي الممتاز
القنوات الناقلة
ليدز يونايتد
مانشستر يونايتد

معاينة شاملة لمباراة ليدز يونايتد ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز. نستعرض أحدث نتائج الفريقين محليًا وأوروبيًا، ومستواهما، وأبرز محاور اللقاء قبل مواجهتهما عصر الأحد على ملعب إيلاند رود، ضمن الجولة السابعة.

ليدز يونايتد ضد مانشستر يونايتد: تفاصيل المباراة

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 7
إيلاند رود

تنطلق مباراة ليدز يونايتد ومانشستر يونايتد يوم 18 أكتوبر 2026، الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش (9:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة / 14:00 بالتوقيت الصيفي البريطاني / 15:00 بتوقيت جنوب إفريقيا).

صدام الغريمين من جانبي جبال بينين في يوركشاير

يستضيف ليدز يونايتد غريمه اللدود مانشستر يونايتد على ملعب إيلاند رود في الجولة السابعة من موسم 2026/27 للدوري الإنجليزي الممتاز. ومع توقع أجواء مشحونة في غرب يوركشاير، يسعى الفريقان إلى التعافي من تعثراتهما الأخيرة وحصد نقاط مهمة في واحدة من أشد المنافسات التاريخية احتدامًا في كرة القدم الإنجليزية. ويأمل ليدز في الاستفادة من دعم جماهيره لتحقيق أكبر انتصار له هذا الموسم، بينما يتطلع مانشستر يونايتد إلى استعادة ثبات مستواه بعد جدول مزدحم بالمباريات المحلية والأوروبية.

Arsenal FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images

خسارة ليدز بفارق ضئيل أمام آرسنال في ملعب الإمارات

يخوض ليدز يونايتد ديربي الأحد سعيًا إلى استعادة توازنه بعد خسارة صعبة خارج أرضه أمام آرسنال بنتيجة 2-1 في الجولة السادسة (10 أكتوبر). وأدرك المدافع جيمس جاستن التعادل لليدز في الدقيقة 55 بهدف متقن، قبل أن يستعيد آرسنال تقدمه في النهاية. ويدخل فريق دانيال فاركه مواجهة الأحد متسلحًا بصلابة دفاعية وقوة بدنية، مع خط وسط مقاتل يرتكز على إيثان أمبادو وأنتون شتاخ، إلى جانب الخطورة التي يشكلها جيمس جاستن على الطرف.

Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

تعثر مانشستر يونايتد الأوروبي في مدريد

يعبر مانشستر يونايتد جبال بينين بحثًا عن بداية جديدة بعد أسبوع صعب. فبعد تعادله 1-1 مع توتنهام هوتسبير على ملعب أولد ترافورد في الجولة السادسة (10 أكتوبر)، خسر يونايتد خارج أرضه أمام أتلتيكو مدريد 2-0 في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 13 أكتوبر. وبقيادة عناصره المبدعة، ومن بينها برونو فرنانديش، يسعى يونايتد إلى استعادة انسيابية أدائه الهجومي أمام ليدز الذي يعتمد على الضغط العالي.

مواجهة إيلاند رود

من الناحية التكتيكية، تنذر مواجهة الأحد بصراع محتدم في الالتحامات البدنية والتحولات السريعة. وسيعتمد ليدز على تارِك موهاريموفيتش ونيكو إلفيدي في قلب الدفاع للحد من خطورة هجوم يونايتد، مع إيصال الكرة إلى دومينيك كالفرت لوين وبريندن آرونسون في الهجمات المرتدة السريعة. في المقابل، سيسعى مانشستر يونايتد إلى التحكم في إيقاع اللعب عبر يوري تيليمانس وأندري سانتوس، مع إتاحة المساحات على الأطراف لبريان مبيومو وماركوس راشفورد. ومع التنافس على التفوق المحلي ونقاط مهمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، تعد مباراة الأحد بإثارة كبيرة منذ صافرة البداية.

أخبار الفريقين والقائمتان

التشكيلات المحتملة ليدز يونايتد ضد مانشستر يونايتد

3-5-2
ليدز يونايتد crest
ليدز يونايتد
ليدز
page.match.formation.title
مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
4-2-3-1
جيمس ترافوردجيمس ترافوردنيكو ايلفيدينيكو ايلفيديجيمس جاستنجيمس جاستنطارق محرموفيتشطارق محرموفيتشجايدن بوجلجايدن بوجلأو تاناكاأو تاناكاجابرييل جودمونسونجابرييل جودمونسونE. AmpaduE. Ampaduأنطون ستاخأنطون ستاخدومينيك كالفيرت ليويندومينيك كالفيرت ليويننواه أوكافورنواه أوكافورسيني لامينسسيني لامينسليساندرو مارتينيزليساندرو مارتينيزهاري ماغويرهاري ماغويرليني يوروليني يوروديوجو دالوتديوجو دالوتماتيوس كونياماتيوس كونيايوري تيليمانسيوري تيليمانسأندري سانتوسأندري سانتوسبرونو فيرنانديزبرونو فيرنانديزاماد ديالواماد ديالوبريان مبيوموبريان مبيومو
مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
3-5-2
ليدز يونايتد

التشكيلة الأساسية

مانشستر يونايتد

المدرب

  • دانييل فاركي
  • مايكل كاريك

سيفتقد ليدز ماتيو جوزيف وجو رودون ودانيال جيمس بسبب الإصابة، لكن دانيال فاركه لم يؤكد تشكيلته الأساسية قبل المباراة. ومن المتوقع صدور مستجدات بشأن جاهزية اللاعبين مع اقتراب موعد انطلاقها.

ويسافر مانشستر يونايتد وسط مخاوف من الإصابات في صفوفه أيضًا. إذ يغيب باتريك دورجو وبنجامين سيسكو وتوم هيتون ومانويل أوجارتي جميعًا، ما يقلص خيارات مايكل كاريك أكثر. وتحوم الشكوك كذلك حول مشاركة لوك شاو بعدما شوهد يعرج عقب التعادل مع توتنهام مطلع الأسبوع الماضي، ولا تزال مشاركته غير مؤكدة.

المستوى الأخير

ليدز

ليدز - المستوى

برايتون
ت1-1
تشيلسي
خ6-3
نيوكاسل
ف4-1
بالاس
ت0-0
آرسنال
خ2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
9/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
مان يونايتد

مان يونايتد - المستوى

مان سيتي
خ0-1
برايتون
خ2-3
فولهام
ت1-1
توتنهام
ت1-1
أتلتيكو مدريد
خ2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
4/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

يدخل ليدز يونايتد هذه المباراة بعد نتائج متباينة مؤخرًا، إذ حقق فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت أبرز نتائجه الفوز 4-1 على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه خسر بعدها 6-3 أمام تشيلسي في كأس كاراباو، قبل أن يسقط أخيرًا 2-1 أمام آرسنال في الدوري. وسجل ليدز سبعة أهداف واستقبلت شباكه عشرة خلال تلك المباريات الخمس.

وتعكس آخر خمس مباريات لمانشستر يونايتد تذبذبًا مماثلًا: فوز واحد وتعادلان وهزيمتان. وجاء انتصاره الوحيد في دوري أبطال أوروبا على صباح إف كيه بنتيجة 4-0، لكنه واجه صعوبات محليًا، إذ خسر أمام مانشستر سيتي ولم يتمكن من الفوز على توتنهام أو فولهام. وسجل يونايتد سبعة أهداف واستقبلت شباكه ستة خلال تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

ليدز يونايتدتعادلمانشستر يونايتد
1
2
2
وديات الأندية
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
1
ليدز يونايتد badge
ليدز يونايتد
ليدز
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
1
ليدز يونايتد badge
ليدز يونايتد
ليدز
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليدز يونايتد badge
ليدز يونايتد
ليدز
1
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
1
انتهت
وديات الأندية
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
0
ليدز يونايتد badge
ليدز يونايتد
ليدز
0
انتهت
وديات الأندية
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
2
ليدز يونايتد badge
ليدز يونايتد
ليدز
0
انتهت
4الأهداف المسجلة5
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

انتهت آخر مواجهة رسمية بين الفريقين بفوز ليدز 2-1 على ملعب أولد ترافورد في أبريل 2026، وهي نتيجة ستمنح لاعبي فاركه الثقة قبل هذه المباراة. وقبلها، انتهت مباراة جمعتهما في الدوري على ملعب إيلاند رود في يناير 2026 بالتعادل 1-1. ولم يفرض أي من الفريقين هيمنته على المواجهات الخمس الأخيرة بينهما في جميع المسابقات، إذ تفاوتت النتائج وسجل كلاهما الأهداف بانتظام.

الترتيب

#
لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
7610165+1119
ت
ف
ف
ف
ف
2
آرسنالآرسنالآرسنال
6501105+515
ف
خ
ف
ف
ف
3
برايتونبرايتونبرايتون
6411185+1313
ف
ف
ف
ت
خ
4
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
74121713+413
ف
ف
خ
ت
خ
5
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
7250126+611
ت
ت
ف
ت
ت
6
هال سيتيهال سيتيهال سيتي
724186+210
ت
ت
خ
ت
ت
7
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
724187+110
خ
ت
ف
ت
ت
8
ليفربولليفربولليفربول
724177010
ت
خ
ف
ت
ف
9
إبسويتش تاونإبسويتش تاونابسويتش
7313912-310
ت
ف
خ
ف
خ
10
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
623185+39
خ
ت
ف
ت
ت
11
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
62221013-38
خ
ف
خ
ت
ف
12
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
6213912-37
ف
ت
خ
ف
خ
13
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
61329906
ت
ت
خ
ت
ف
14
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيكوفنتري
6204511-66
ف
ف
خ
خ
خ
15
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
612358-35
خ
خ
ف
ت
ت
16
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
6123611-55
ت
ف
خ
ت
خ
17
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
6114612-64
خ
خ
خ
ت
ف
18
فولهامفولهامفولهام
7034610-43
ت
خ
ت
ت
خ
19
بورنموثبورنموثبورنموث
6033713-63
خ
خ
ت
ت
ت
20
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
603339-63
ت
خ
ت
ت
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

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