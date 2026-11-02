سلافيا براج ضد آرسنال: تفاصيل المباراة

دوري أبطال أوروبا - الجولة 4 4 نوفمبر 2026 - 15:00 إيدن أرينا

الأجواء الصاخبة في التشيك تختبر طموح أرتيتا الأوروبي

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تعود المباريات الأوروبية إلى براج تحت الأضواء الكاشفة، حيث يلتقي فريقان حققا نتيجتين محليتين لافتتين في مواجهة مثيرة ضمن الجولة الرابعة. يصل آرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا إلى العاصمة التشيكية بثقة كبيرة؛ فقد فرض الفريق الصمت على أنفيلد بعد ظهر الأحد بأداء دفاعي متماسك، وحصد النقاط الثلاث أمام ليفربول بفضل إنهاء كاي هافرتز المتقن للفرصة في الدقيقة 16 ودفاع لم يترك ثغرات. ولم يتعرض آرسنال للهزيمة في مشواره الأوروبي، بعدما فاز على نابولي وليل وتعادل بصعوبة 2-2 في ميونيخ، ويسعى الآن إلى الاقتراب بقوة من الأدوار الإقصائية.

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وينتظره سلافيا براج المتحفز بقيادة يندريخ تربيشوفسكي. ورغم أن سلافيا براج مر بمشوار قاري مضطرب، خسر خلاله أمام لانس وصباح قبل أن يتعادل 2-2 مع فنربخشة، فقد استعد لمواجهة الأربعاء بفوز ساحق ومثير خارج أرضه على إف كي يابلونيتس بنتيجة 5-0 يوم السبت.

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