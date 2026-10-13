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الدوري الإسباني
team-logoريال بيتيس
لا كاروتوخا
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تقديم مباراة ريال بيتيس وبرشلونة في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

القنوات الناقلة
ريال بيتيس ضد برشلونة
ريال بيتيس
برشلونة
الدوري الإسباني
لامين يامال
انتوني جوردون

معاينة شاملة لمباراة ريال بيتيس، الذي يمر بفترة تألق، أمام برشلونة متصدر الدوري الإسباني. نستعرض الجوانب التكتيكية وأخبار الفريقين ومستواهما والمزيد.

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الدوري الإسباني - الجولة 9
لا كاروتوخا

تنطلق مباراة ريال بيتيس وبرشلونة في 17 أكتوبر 2026، الساعة 12:30 بالتوقيت الشرقي القياسي و16:30 بتوقيت جرينتش.

بطل الدوري الإسباني المتألق يواجه اختبارًا صعبًا أمام بيتيس

حافظ برشلونة على بدايته المثالية للموسم بفوز مريح على خيتافي بنتيجة 3-0. وسجل الأهداف أنتوني جوردون، في أول أهدافه بالدوري الإسباني، وجابرييل جيسوس وجول كوندي. ويواصل فريق هانز فليك تألقه بعدما حقق ثمانية انتصارات في ثماني مباريات، ليتقدم بفارق خمس نقاط على أقرب منافسيه، أتلتيكو مدريد. وأظهر الفريق قوة دكة بدلاءه في غياب قائده المصاب رافينيا، أكثر لاعبيه مساهمة في الأهداف حتى الآن هذا الموسم. وتنتظره الآن رحلة لمواجهة ريال بيتيس، الذي يواصل التحسن تحت قيادة المخضرم مانويل بيليجريني.

FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

قصة أخرى في المواجهة

واصل بيتيس بدايته الجيدة للموسم بفوز مثير على أوساسونا بنتيجة 5-2. وسجل لاعب الوسط المخضرم إيسكو هدفين لأصحاب الأرض، الذين بات رصيدهم 19 نقطة بعد ثماني جولات، بفضل حصيلة مميزة بلغت ستة انتصارات. ولا شك أن مدرجات ملعب لا كارتوخا ستكون حافلة بالحماس خلال زيارة البطل. وعلى المدرب بيليجريني أن يجد طريقة للتغلب على سجله المتواضع أمام برشلونة، إذ خسر 29 مرة في 40 مواجهة معه طوال مسيرته.

Real Betis Balompie v CA Osasuna - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

أبرز الإحصائيات والإصابات

  • شهدت المواجهات الست الأخيرة بين الفريقين تسجيل كليهما أهدافًا.
  • لم يفز بيتيس على برشلونة في الدوري الإسباني منذ ديسمبر 2021.
  • حقق حارس بيتيس ألفارو فاييس 4.3 تصديات في المباراة الواحدة بالدوري الإسباني هذا الموسم، وهو أعلى معدل في المسابقة.
  • عادل برشلونة بانتصاراته الثمانية في أول ثماني مباريات رقمًا قياسيًا للنادي تحقق في موسم 2013-14.
  • يتصدر نجم برشلونة الشاب لامين يامال قائمة صانعي الأهداف في الدوري الإسباني بخمس تمريرات حاسمة. وسجل أيضًا سبعة أهداف.

أخبار الفريقين والقائمتان

التشكيلات المحتملة ريال بيتيس ضد برشلونة

المدرب

  • مانويل بليجريني

النتائج الأخيرة

بيتيس

بيتيس - المستوى

ليل
ف2-3
فياريال
ف1-2
خيتافي
ف1-0
COR
ت1-1
أوساسونا
ف5-2
الهدف المسجل (المستقبل)
12/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
برشلونة

برشلونة - المستوى

فينورد
ف5-1
ليفانتي
ف2-4
راسينج
ف7-2
إشبيلية
ف1-3
خيتافي
ف3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
22/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

ريال بيتيستعادلبرشلونة
0
2
3
الدوري الإسباني
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
3
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ريال بيتيس
بيتيس
1
انتهت
الدوري الإسباني
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ريال بيتيس
بيتيس
3
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برشلونة
برشلونة
5
انتهت
الدوري الإسباني
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برشلونة
برشلونة
1
ريال بيتيس badge
ريال بيتيس
بيتيس
1
انتهت
كأس ملك إسبانيا
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برشلونة
برشلونة
5
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ريال بيتيس
بيتيس
1
انتهت
الدوري الإسباني
ريال بيتيس badge
ريال بيتيس
بيتيس
2
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برشلونة
برشلونة
2
انتهت
8الأهداف المسجلة16
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا5/5

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
برشلونةبرشلونةبرشلونة
8800347+2724
ف
ف
ف
ف
ف
2
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
8611188+1019
ف
ف
ف
ف
خ
3
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
8611149+519
ف
ت
ف
ف
ف
4
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
8602198+1118
ف
خ
ف
ف
خ
5
إشبيليةإشبيليةإشبيلية
84221312+114
ت
خ
ف
ف
ت
6
ريال سوسييدادريال سوسييدادريال سوسييداد
84131215-313
ف
ف
خ
ف
ت
7
ديبورتيفو ألافيسديبورتيفو ألافيسألافيس
8323128+411
خ
ت
خ
خ
ف
8
ديبورتيفو لاكورنياديبورتيفو لاكورنياCOR
82421211+110
خ
ت
خ
ت
ف
9
سيلتا فيجوسيلتا فيجوسيلتا فيجو
815286+28
ت
ف
ت
ت
ت
10
أتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباو
622276+18
ت
ت
ف
ف
خ
11
فياريالفياريالفياريال
8224131308
خ
ف
ف
خ
خ
12
إسبانيولإسبانيولإسبانيول
8224111108
ت
خ
خ
ف
ت
13
رايو فاليكانورايو فاليكانوفاييكانو
72231116-58
ت
ف
خ
ف
خ
14
خيتافيخيتافيخيتافي
8224410-68
خ
ف
خ
ت
ت
15
راسينج سانتانديرراسينج سانتانديرراسينج
82241323-108
ت
خ
خ
ف
خ
16
أوساسوناأوساسوناأوساسونا
8224818-108
خ
ت
خ
خ
خ
17
ليفانتيليفانتيليفانتي
71331115-46
ت
خ
خ
ت
ف
18
إلتشيإلتشيإلتشي
81341117-66
ت
ف
خ
ت
خ
19
فالنسيافالنسيافالنسيا
8125615-95
ت
خ
ف
خ
خ
20
مالاجامالاجامالاجا
8044413-94
ت
خ
خ
ت
ت
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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