تقديم مباراة جنوى ويوفنتوس في الدوري الإيطالي: يوفنتوس يسعى لتوجيه رسالة قوية على ملعب لويجي فيراريس أمام جنوى العنيد

جنوى ضد يوفنتوس: تفاصيل المباراة

الدوري الإيطالي - الجولة 9 28 أكتوبر 2026 - 15:45 لويجي فيراريس

يستضيف جنوى يوفنتوس يوم الأربعاء، 28 أكتوبر 2026، الساعة 21:45 بتوقيت جنوب أفريقيا (19:45 بتوقيت جرينتش / 20:45 بتوقيت وسط أوروبا)، في الجولة التاسعة من موسم الدوري الإيطالي على ملعب لويجي فيراريس.

القوة الهجومية لخط الوسط في مواجهة صلابة جنوى

منح الفوز خارج الأرض على ليتشي بنتيجة 2-0 يوفنتوس الرد الذي احتاج إليه محليًا في عطلة نهاية الأسبوع، ليتجاوز مرارة تعثره السابق أمام لاتسيو وتعادله الأوروبي الشاق 2-2 مع رين. وبعد هدفي وستون ماكيني ودوجلاس لويز في الشوط الأول، حوّل يوفنتوس تركيزه سريعًا إلى ليجوريا لخوض مباراة منتصف الأسبوع. وهناك يواجه جنوى بقيادة دانييلي دي روسي، الذي يدخل اللقاء بثقة متجددة بعد أن منحه هدف ميكايل إليرتسون الحاسم في الشوط الأول فوزًا مهمًا على أرضه بنتيجة 1-0 أمام فينيزيا يوم الأحد.

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المواجهة الأبرز: ميكايل إليرتسون ضد بيير كالولو

الخطورة المباشرة من الطرف: حسم ميكايل إليرتسون مباراة جنوى أمام فينيزيا، إذ افتتح التسجيل في الدقيقة 25 وشكّل مصدر خطورة هجومية مستمرًا من الأطراف. وستُجبر انطلاقاته المباشرة إلى أنصاف المساحات خط دفاع يوفنتوس على البقاء متيقظًا.

الاستقرار الدفاعي: يواصل بيير كالولو تقديم خيارات تكتيكية متعددة على الجانب الأيمن من دفاع يوفنتوس، إذ أكمل 41 تمريرة وفاز بكلتا المواجهتين الأرضيتين اللتين خاضهما أمام ليتشي. وستكون مهمة كالولو الحد من تمريرات إليرتسون العكسية إلى داخل المنطقة، مع دعم التحولات الهجومية عبر الطرف.

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التشكيلة الأساسية المحتملة لجنوى:

بيلوف؛ أوتوا، أوستيجارد، فاسكيز؛ إليرتسون، فريندروب، تراوري، ميتاي؛ ميسياس، الشعراوي؛ أوسماييتش

التشكيلة الأساسية المحتملة ليوفنتوس:

فيكاريو؛ جاتي، بريمر، لوكومي؛ كالولو، ماكيني، لويز، سار، كامبياسو؛ كولو مواني، فولتماده

أخبار الفريقين والقائمتان

يدخل جنوى المباراة في غياب جوي خيتو نوريديني ولورينزو كولومبو، إذ أُدرج كلاهما ضمن المصابين. ولم يؤكد المدرب دانييلي دي روسي التشكيلة الأساسية المتوقعة، مع انتظار المزيد من المستجدات مع اقتراب انطلاق المباراة.

يعاني يوفنتوس قائمة غيابات أطول بسبب الإصابات. ويغيب جيف إيكهاتور وكينان يلدز وخيفرين تورام أوليان ومانويل لوكاتيلي جميعًا للإصابة. ولم يعلن سباليتي تشكيلة مؤكدة، وستُضاف المستجدات فور توفرها.

النتائج الأخيرة

حقق جنوى فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 2-0 أمام روما في الدوري الإيطالي، كما خسر خلال تلك الفترة 2-1 أمام بارما و2-0 أمام رابيد بوخارست. وجاء فوزه الوحيد على فيورنتينا بنتيجة 2-1 في الدوري. وسجل جنوى خمسة أهداف واستقبل سبعة في تلك المباريات الخمس، وهي حصيلة تعكس معاناته هجوميًا ودفاعيًا.

فاز يوفنتوس في مباراتين، وتعادل في واحدة، وخسر اثنتين من آخر خمس مباريات له. وكانت نتيجته الأخيرة الهزيمة الثقيلة على أرضه 3-0 أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي. وقبل ذلك، فاز خارج أرضه 2-1 على سيلتا فيجو في الدوري الأوروبي وتعادل 1-1 مع كالياري في الدوري. ويُعد فوزه 2-0 على أتالانتا أبرز نتائجه خلال تلك الفترة. وسجل يوفنتوس أربعة أهداف واستقبل خمسة في المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

جرت آخر مواجهة بين الفريقين في 6 أبريل 2026، حين استضاف يوفنتوس جنوى وفاز عليه 2-0 في الدوري الإيطالي. وهيمن يوفنتوس على آخر خمس مواجهات مباشرة، فحقق أربعة انتصارات وتعادل مرة واحدة دون أن يخسر. وفشل جنوى في التسجيل في ثلاث من تلك المباريات الخمس، بينما سجل يوفنتوس تسعة أهداف خلالها.