معاينة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 9 31 أكتوبر 2026 - 08:30 ستامفورد بريدج

يستضيف تشيلسي مانشستر يونايتد على ملعب ستامفورد بريدج يوم السبت 31 أكتوبر، الساعة 09:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة القياسي، و13:30 بتوقيت غرينتش.

منصب كاريك آمن في الوقت الحالي

تقترب فترة مايكل كاريك في تدريب مانشستر يونايتد من نهايتها، وإن كان يبدو أنه سيقود الفريق أمام تشيلسي في ستامفورد بريدج. لم يحقق مانشستر يونايتد سوى فوز واحد في مبارياته الثماني الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز، وبات يتأخر بالفعل بفارق 15 نقطة عن المتصدرين مانشستر سيتي وآرسنال. وبدت الخسارة 3-0 أمام بورنموث على ملعب أولد ترافورد كأنها ستنهي مشوار كاريك، لكن المدرب البالغ من العمر 45 عامًا سيحصل هنا على فرصة أخرى لتحقيق فوز كبير. ويُعد القائد برونو فرنانديش محورًا بارزًا للنقاش، بعدما سجل رقمًا قياسيًا لعدد التمريرات الحاسمة في موسم واحد، بلغ 21 تمريرة الموسم الماضي. جلس فرنانديش على مقاعد البدلاء ولم يشارك إطلاقًا في الخسارة أمام بورنموث، لكن يونايتد افتقر إلى الإبداع في غياب صانع ألعابه البرتغالي المؤثر. ولم يفز يونايتد إلا بواحدة من آخر 11 مباراة لم يبدأها فرنانديش أساسيًا، ما يضع كاريك أمام خيار صعب.

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توقع كل الاحتمالات من تشيلسي بقيادة تشابي ألونسو

خسر تشيلسي 2-0 على أرضه أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراته الأخيرة، ليحقق توتنهام فوزه الثاني فقط على ملعب ستامفورد بريدج في 37 محاولة بالدوري. وغني عن القول إن هذه النتيجة لن تلقى قبولًا لدى جماهير تشيلسي. ويمكن تلخيص تذبذب نتائج الفريق مؤخرًا في خسارتين وفوزين وتعادل خلال آخر خمس مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز. وشهدت انتصاراته على ملعب ستامفورد بريدج تسجيل الكثير من الأهداف؛ فنتائجه 4-3 أمام برايتون في الدوري، و6-3 أمام ليدز في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، و5-1 أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، تلخص إلى حد بعيد المباريات الممتعة التي يتابعها مشجعو تشيلسي.

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أبرز الإحصاءات وأخبار الإصابات

يعود كول بالمر بعد انتهاء عقوبة إيقافه التي أبعدته عن مواجهة ليفربول في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

يغيب مهاجم تشيلسي جواو بيدرو، الذي ساهم في ثمانية أهداف بالدوري هذا الموسم، بسبب مشكلة في الفخذ.

لم يحقق يونايتد أي فوز في ثماني مباريات بجميع المسابقات، ولم يسبق له أن خاض تسع مباريات متتالية دون فوز خلال هذا القرن.

سجل تشيلسي 17 هدفًا في آخر خمس مباريات له على أرضه، لكنه استقبل أهدافًا في كل واحدة منها.

جاءت المباراة الوحيدة التي حافظ فيها يونايتد على نظافة شباكه بجميع المسابقات هذا الموسم أمام صباح، الذي يشارك لأول مرة في دوري أبطال أوروبا.

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التشكيلتان المتوقعتان

تشيلسي (3421): بيندرز؛ أشيمبونج، لاكروا، كولويل؛ نيتو، كايسيدو، هندرسون، هاتو؛ إستيفاو، بالمر؛ روجرز.

مانشستر يونايتد (4231): لامينس؛ يورو، ماجواير، هيفن، دالوت؛ سانتوس، باليبا؛ أماد، تيليمانس، ماونت؛

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