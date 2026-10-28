برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس: تفاصيل المباراة

الدوري الإسباني - الجولة 11 31 أكتوبر 2026 - 16:00 كامب نو

كبرياء محلي على المحك، وبرشلونة الجريح يختبر صمود ألافيس

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يستضيف برشلونة ديبورتيفو ألافيس على ملعب سبوتيفاي كامب نو في الدوري الإسباني، سعيًا للرد سريعًا بعد هزيمته الأولى محليًا هذا الموسم.

كان فريق هانسي فليك قد حقق تسعة انتصارات متتالية في الدوري الإسباني قبل أن تمنح ثنائية كيليان مبابي المتأخرة ريال مدريد الفوز 2-1 على الملعب نفسه في نهاية الأسبوع الماضي. وقلصت الهزيمة صدارة برشلونة للترتيب إلى ثلاث نقاط، مع ضغط أتلتيكو مدريد عليه من المركز الثاني.

تحدث فليك بصراحة بعد هزيمة الكلاسيكو، مشيرًا إلى افتقار فريقه للانتعاش البدني بوصفه السبب الرئيسي وراء تعثره. وأوضح المدرب الألماني أيضًا أن الإصابات تمثل مصدر قلقه الأكبر قبل هذه المباراة، في ظل محدودية الخيارات الدفاعية المتاحة للفريق.

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يحل ألافيس ضيفًا على كامب نو وهو يحتل المركز السابع في الدوري الإسباني، بعدما عانى من تذبذب المستوى في الأسابيع الأخيرة. ولم يحقق فريق كيكي سانشيز فلوريس سوى فوز واحد في مبارياته الخمس الأخيرة بالدوري، وسيحتاج إلى تنظيم جيد للخروج بأي نتيجة إيجابية من هذه المواجهة.

أما برشلونة، فأولويته واضحة: العودة إلى الانتصارات أمام جماهيره والحفاظ على موقعه في صدارة الدوري الإسباني.

المواجهة الأبرز: لامين يامال ضد يوسف إنريكيز لخديم

مهارة هجومية على الجناح: يبقى لامين يامال صانع الفرص الهجومية الرئيسي لبرشلونة، بقدرته على اختراق الدفاعات المتكتلة عبر التمريرات العكسية الدقيقة والمراوغات الفردية من الجهة اليمنى.

مهمة دفاعية على الجناح: يواجه الظهير الأيسر يوسف إنريكيز لخديم أصعب مهمة دفاعية في الدوري، بعدما لعب دورًا مهمًا عقب دخوله بديلًا في تغيير مسار اللعب أمام مالاجا. وسيكون تمركزه وتوقيت تدخلاته حاسمين لمنع يامال من مواجهة قلبي الدفاع في مواقف مواتية.

التحليل التكتيكي والتشكيلة المتوقعة

برشلونة (4-3-3): تشيزني؛ كوندي، كوبارسي، مارتينيز، بالدي؛ كاسادو، بيدري، أولمو؛ يامال، ليفاندوفسكي، رافينيا.

ديبورتيفو ألافيس (5-3-2): سيفيرا؛ تيناليا، كوسكي، فالنتيني، لخديم، بارادا؛ بلانكو، إيبانيز، ألينيا؛ بويي، مانياس.

قراءة في المباراة: يدخل برشلونة المباراة مرشحًا بقوة للفوز على أرضه، ويعتزم دفع ألافيس إلى التراجع عبر تكثيف الهجمات على الطرفين والضغط المستمر في مناطقه. وسيسعى ألافيس إلى إغلاق المساحات في العمق، وامتصاص فترات طويلة من استحواذ منافسه، والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة والمباشرة عبر لوكاس بويي وأيتور مانياس المتألق.

أخبار الفريقين والقائمتان

يخوض برشلونة المباراة في غياب روني بردغجي وجول كوندي وداني أولمو وتشافي إسبارت بسبب الإصابات. وتعرض تشافي إسبارت للإصابة خلال هزيمة الكلاسيكو في نهاية الأسبوع الماضي، ما زاد الضغط على الخط الدفاعي الذي يعاني أصلًا من الغيابات. وأكد فليك عودة فرينكي دي يونج إلى التدريبات وجاهزيته للمشاركة، وهو ما يمنح خط الوسط دفعة مرحبًا بها. وستُضاف مستجدات أخرى بشأن الفريق مع اقتراب انطلاق المباراة.

يغيب فاكوندو جارسيس وميكيل رودريجيز عن ألافيس بسبب الإصابات قبل رحلته إلى برشلونة. وسيحتاج سانشيز فلوريس إلى إدارة عناصر فريقه بعناية، ومن المتوقع صدور مستجدات أخرى بشأن جاهزية اللاعبين قبل المباراة.

المستوى الأخير

يدخل برشلونة هذه المباراة بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتلقى هزيمتين في مبارياته الخمس الأخيرة بجميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته الهزيمة 2-1 أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني، التي أنهت سلسلة من تسعة انتصارات متتالية في المسابقة. وقبلها، خسر 4-2 أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، بعدما كان قد تغلب على ريال بيتيس 5-2 وجالطة سراي 4-1 قبل هاتين الهزيمتين. وسجل برشلونة 14 هدفًا واستقبل 10 أهداف خلال المباريات الخمس.

تعادل ألافيس مرة واحدة، وفاز مرة، وخسر ثلاث مرات في مبارياته الخمس الأخيرة بالدوري الإسباني. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 1-1 على أرضه أمام مالاجا، بعدما خسر 2-1 أمام سيلتا فيجو في المباراة التي سبقتها. ولم يسجل سوى هدفين في مبارياته الثلاث الأخيرة، ما يعكس تذبذب مستواه الهجومي.

سجل المواجهات المباشرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في مايو 2026، حين فاز ألافيس 1-0 على أرضه في الدوري الإسباني. وقبلها، فاز برشلونة 3-1 على أرضه في نوفمبر 2025. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، حقق برشلونة ثلاثة انتصارات مقابل انتصارين لألافيس، وسجل برشلونة إجمالًا 10 أهداف واستقبل ثلاثة.