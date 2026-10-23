باريس سان جيرمان ضد ليون: تفاصيل المباراة

الدوري الفرنسي - الجولة 8 25 أكتوبر 2026 - 15:45 حديقة الأمراء

يستضيف باريس سان جيرمان أولمبيك ليون يوم الأحد، 25 أكتوبر 2026، الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش (15:45 بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 20:45 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 21:45 بتوقيت جنوب إفريقيا)، على ملعب بارك دي برانس، ضمن الجولة الثامنة من موسم الدوري الفرنسي.

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قوة باريس الهجومية تختبر صمود ليون في مواجهة مرتقبة بالعاصمة

تمهّد الإثارة الأوروبية على ملعب بارك دي برانس للمواجهة الأبرز في الدوري الفرنسي يوم الأحد، حين يستضيف باريس سان جيرمان غريمه القديم ليون. ويدخل فريق لويس إنريكي، حامل اللقب، المباراة في حالة تألق لافتة بعدما تغلب على برشلونة 4-2 في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، بفضل هدفين متأخرين من فيتينيا وفابيان رويز. وجاء ذلك الأداء الأوروبي ليكمل انتصارين متتاليين، بعد الفوز محليًا على ستراسبورج 3-1. ويواجه باريس فريق ليون الساعي إلى استعادة توازنه بعد خسارة صعبة بنتيجة 3-0 أمام هوفنهايم في الدوري الأوروبي يوم الخميس، رغم فوزه مؤخرًا على نيس في الدوري.

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المواجهة الأبرز: ديزيريه دوي ضد موسى نياخاتي

تألق هجومي: قدم ديزيريه دوي أداءً مميزًا أمام برشلونة في منتصف الأسبوع، إذ افتتح التسجيل وصنع هدفًا حاسمًا. وتشكل تحركاته المرنة بين الجناح الأيسر والمساحات في العمق تهديدًا مباشرًا لدفاع ليون.

قائد الدفاع: يقود موسى نياخاتي قلب دفاع ليون. وعلى نياخاتي الحفاظ على الانضباط الدفاعي للحد من المساحات المتاحة لدوي وخفيتشا كفاراتسخيليا، والتعامل مع تحولات باريس السريعة إلى الضغط بعد فقدان الكرة.

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التحليل التكتيكي والتشكيل المتوقع

باريس سان جيرمان (4-3-3): سافونوف؛ حكيمي، ماركينيوس، باتشو، هيرنانديز؛ جواو نيفيز، فيتينيا، رويز؛ دوي، ديمبيلي، كفاراتسخيليا.

أولمبيك ليون (4-3-3): غرايف؛ ماتا، نياخاتي، كلويفرت، تاجليافيكو؛ تيسمان، مورتون، توليسو؛ نواماه، هيمبيرت، ناكامورا.

قراءة في المباراة: يدخل باريس سان جيرمان المباراة مرشحًا بقوة للفوز على أرضه، معتمدًا على سيطرته على الاستحواذ في وسط الملعب وتقدم ظهيره أشرف حكيمي المتكرر على الجناح. وتعتمد فرصة ليون الأساسية لتحقيق مفاجأة على التحولات الهجومية العمودية السريعة عبر كيتو ناكامورا وريمي هيمبيرت، لاستغلال أي ثغرات دفاعية يتركها ضغط باريس العالي المستمر.

أخبار الفريقين والقائمتان

يفتقد لويس إنريكي لاعبين في هذه المباراة. فسيني مايولو ونونو مينديش مدرجان ضمن المصابين ولن يكونا متاحين للاختيار. ولم ترد أنباء عن أي إيقافات في صفوف باريس سان جيرمان، وستُضاف تحديثات التشكيل المحتمل مع اقتراب انطلاق المباراة.

يتعامل باولو فونسيكا مع غياب واحد بسبب الإصابة، إذ تأكد غياب محمد ويدراوجو عن ليون. كما سيغيب كيتو ناكامورا عن المباراة للإيقاف. وسيُعلن تشكيل الفريق الضيف مع اقتراب انطلاق المباراة.

المستوى الأخير

فاز باريس سان جيرمان بمبارياته الخمس الأخيرة جميعها في الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا، مسجلًا 11 هدفًا ومستقبلًا خمسة أهداف خلالها. وكانت آخر مبارياته فوزًا خارج أرضه على ستراسبورج 3-1 في الدوري الفرنسي. كما تغلب على مانشستر سيتي 4-2 في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، وحقق انتصارات على لو مان ومارسيليا وبريست في الدوري. وتمثل خمسة انتصارات من خمس مباريات سلسلة نتائج ثابتة بلا تعادلات أو هزائم.

فاز ليون بأربع من مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري الفرنسي والدوري الأوروبي، وكانت هزيمته الوحيدة أمام لانس بنتيجة 2-1. وكانت آخر نتائجه الفوز على نيس 2-1 في الدوري الفرنسي. كما تغلب على كريستال بالاس 3-2 في الدوري الأوروبي، واكتسح رين 4-0 في الدوري. وسجل فريق فونسيكا 12 هدفًا في مبارياته الخمس الأخيرة.

سجل المواجهات المباشرة

جرت آخر مواجهة بين الناديين في أبريل 2026، حين فاز ليون 2-1 على ملعب بارك دي برانس في الدوري الفرنسي. وتظل تلك النتيجة آخر هزيمة لباريس سان جيرمان على أرضه في هذه المواجهة. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز باريس سان جيرمان ثلاث مرات وليون مرتين، وسجل باريس 10 أهداف مقابل ثمانية لليون.