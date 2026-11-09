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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
team-logoإنجلترا
ويمبلي
team-logoكرواتيا
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تقديم مباراة إنجلترا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية: منتخب إنجلترا يتطلع إلى فرض هيمنته على البطولة

إنجلترا ضد كرواتيا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
القنوات الناقلة
إنجلترا
كرواتيا

بعد انتصارين متتاليين حاسمين دون استقبال أي هدف، شهد أولهما اكتساحًا بنتيجة 7-0 في رييكا، وثانيهما فوزًا مريحًا بنتيجة 3-0 على التشيك، يستقبل منتخب إنجلترا في لندن منتخب كرواتيا، الذي يصل عازمًا على استعادة الكبرياء الوطني ومحو مرارة هزيمته المتأخرة أمام إسبانيا بنتيجة 2-1.

إنجلترا ضد كرواتيا: تفاصيل المباراة

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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 5
ويمبلي

ويمبلي يستعد لاستقبال إنجلترا غزيرة الأهداف في اختبار لكبرياء كرواتيا

تستضيف إنجلترا كرواتيا على ملعب ويمبلي في مباراتها قبل الأخيرة بالمجموعة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية، ويكفي فريق توماس توخيل تجنب الخسارة لضمان التأهل إلى ربع النهائي.

تدخل إنجلترا المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزها الساحق على كرواتيا بنتيجة 7-0 في مواجهة الذهاب الشهر الماضي، في واحدة من أكبر انتصاراتها في الذاكرة الحديثة. ووضعت تلك النتيجة، إلى جانب فوزها في ثلاث من مبارياتها الأربع الأولى بالمجموعة، مصيرها في دوري الأمم الأوروبية بين يديها.

England Press ConferenceGetty Images

أعلن توخيل قائمة تضم 25 لاعبًا، وشهدت بعض الاختيارات اللافتة. تلقى جوب بيلينجهام استدعاءه الأول إلى المنتخب الأول بعد تصعيده من منتخب تحت 21 عامًا، وذلك بعدما أفادت تقارير بأن شقيقه جود ضغط من أجل ضمه. وحصل جوش كينج، لاعب فولهام، أيضًا على فرصة الانضمام، وأشاد توخيل بتعدد أدوار اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا وشخصيته.

يتصدر كول بالمر وفيل فودين قائمة الغائبين. وكان توخيل صريحًا بشأن وضع بالمر، إذ أشار إلى أن لاعب وسط تشيلسي غاب عن عدد كبير من تجمعات المنتخب، وأن الأولوية تبقى للمجموعة التي قدمت أداءً مميزًا في كأس العالم. أما فودين، فكان قريبًا من العودة إلى المنتخب قبل أن يصبح بديلًا في مانشستر سيتي.

يخوض ديكلان رايس المباراة في حالة تألق لافتة مع ناديه، إذ يتصدر قائمة صانعي الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ونال إشادة مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا بفضل خطورته المتزايدة في الثلث الهجومي. واحتفظ ترينت ألكسندر أرنولد أيضًا بمكانه بعد تألقه خلال فترة التوقف الدولي السابقة، وسط منافسة مع بن وايت وجاريل كوانساه على مركز الظهير الأيمن.

FBL-EUR-NATIONS-CRO-ENGGetty Images

تصل كرواتيا تحت ضغط كبير. فقد خسر فريق سلافن بيليتش ثلاثًا من مبارياته الأربع الأخيرة في دوري الأمم الأوروبية، بينها تلك الهزيمة الثقيلة على ملعب ويمبلي، ويحتل المركز الثالث في المجموعة بعدما تلاشت آماله في التأهل فعليًا.

أخبار الفريقين والقائمتان

التشكيلات المحتملة إنجلترا ضد كرواتيا

المدرب

  • توماس توخيل

المستوى الأخير

إنجلترا

إنجلترا - المستوى

فرنسا
ف4-6
إسبانيا
خ2-3
تشيكيا
ف0-2
كرواتيا
ف0-7
تشيكيا
ف3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
20/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
كرواتيا

كرواتيا - المستوى

البرتغال
خ2-1
تشيكيا
ف1-2
إسبانيا
خ4-1
إنجلترا
خ0-7
إسبانيا
خ1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
5/16
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

إنجلتراتعادلكرواتيا
4
1
0
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
كرواتيا badge
كرواتيا
كرواتيا
0
إنجلترا badge
إنجلترا
إنجلترا
7
انتهت
كأس العالم
إنجلترا badge
إنجلترا
إنجلترا
4
كرواتيا badge
كرواتيا
كرواتيا
2
انتهت
بطولة أمم أوروبا (يورو)
إنجلترا badge
إنجلترا
إنجلترا
1
كرواتيا badge
كرواتيا
كرواتيا
0
انتهت
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
إنجلترا badge
إنجلترا
إنجلترا
2
كرواتيا badge
كرواتيا
كرواتيا
1
انتهت
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
كرواتيا badge
كرواتيا
كرواتيا
0
إنجلترا badge
إنجلترا
إنجلترا
0
انتهت
14الأهداف المسجلة3
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

الترتيب

المجموعة الثالثة

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إسبانياإسبانياإسبانيا
4400125+712
ف
ف
ف
ف
2
إنجلتراإنجلتراإنجلترا
4301143+119
ف
ف
ف
خ
3
كرواتياكرواتياكرواتيا
4103414-103
خ
خ
خ
ف
4
تشيكياتشيكياتشيكيا
4004210-80
خ
خ
خ
خ
Championship Playoff
تصفيات الهبوط
هبوط

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