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دوري أبطال أوروبا
team-logoإنتر
جوسيبي مياتزا
team-logoشاختار دونيتسك
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تقديم مباراة إنتر ميلان وشاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

إنتر ضد شاختار دونيتسك
دوري أبطال أوروبا
القنوات الناقلة
إنتر
شاختار دونيتسك

معاينة شاملة لمباراة إنتر ميلان وشاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا. نستعرض أحدث نتائج الفريقين محليًا وأوروبيًا، ومستواهما، وأبرز محاور مواجهتهما في الجولة الثالثة، المقررة مساء الأربعاء على ملعب سان سيرو في ميلانو.

إنتر ضد شاختار دونيتسك: تفاصيل المباراة

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دوري أبطال أوروبا - الجولة 3
جوسيبي مياتزا

تنطلق مباراة إنتر ميلان وشاختار دونيتسك يوم 21 أكتوبر 2026، الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش (15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 20:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 21:00 بتوقيت جنوب إفريقيا).

العملاق الإيطالي يستضيف بطل أوكرانيا المتألق

يستقبل إنتر ميلان شاختار دونيتسك على ملعب سان سيرو الشهير، في الجولة الثالثة من المرحلة الاعتيادية لدوري أبطال أوروبا 2026/27. وبعد خسارة أوروبية مثيرة شهدت سبعة أهداف في الجولة الثانية، يسعى إنتر بقيادة كريستيان كيفو إلى استغلال أفضلية الأرض وحصد ثلاث نقاط مهمة في ميلانو. أما شاختار دونيتسك بقيادة أردا توران، فيتوجه إلى إيطاليا مدفوعًا بثلاثة انتصارات متتالية في جميع المسابقات، أمام فرصة لاختبار صلابته التكتيكية أمام أحد أبرز فرق أوروبا.

Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images

فوز إنتر بعد تأخره أمام بولونيا

يدخل إنتر ميلان مواجهة الأربعاء بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه خارج أرضه على بولونيا 3-1 في الدوري الإيطالي يوم السبت 17 أكتوبر. وبعد تأخره مبكرًا، أدرك ماركوس تورام التعادل، قبل أن يحسم كارلوس أوجوستو (الدقيقة 68) وأنجي يوان بوني (الدقيقة 82) النقاط الثلاث بهدفين في الشوط الثاني. وجاء هذا الفوز المحلي ليمنح الفريق فرصة مثالية للتعافي من خسارته أمام كلوب بروج 4-3 في دوري أبطال أوروبا يوم 13 أكتوبر، في مباراة قاد فيها ماركوس تورام ونيكولو باريلا وفيديريكو ديماركو أداءً هجوميًا لافتًا شهد 15 تسديدة.

FC Shakhtar Donetsk v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

انتصار شاختار الأوروبي ومستواه المحلي

يسافر شاختار دونيتسك إلى ميلانو بثقة كبيرة، بعد تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية. فبعد فوزه على فيريس ريفني 3-0 يوم 9 أكتوبر، حقق بطل أوكرانيا فوزًا مهمًا على أرضه أمام أيك أثينا 3-1 في دوري أبطال أوروبا بلندن يوم 14 أكتوبر. ثم واصل انتصاراته يوم السبت 17 أكتوبر، بتغلبه على كولوس كوفاليفكا 2-1 محليًا، ليعزز موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الأوكراني الممتاز.

أخبار الفريقين والقائمتان

التشكيلات المحتملة إنتر ضد شاختار دونيتسك

3-5-2
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إنتر
إنتر
page.match.formation.title
شاختار دونيتسك crest
شاختار دونيتسك
شاختار
4-1-4-1
جوسيب مارتينيزجوسيب مارتينيزأليساندرو باستونيأليساندرو باستونيمانويل أكانجيمانويل أكانجييان بيسيكيان بيسيكأندي ضيوفأندي ضيوفنيكولو باريلانيكولو باريلابيوتر زيلينسكيبيوتر زيلينسكيهاكان تشالهان أوغلوهاكان تشالهان أوغلوفيديريكو ديماركوفيديريكو ديماركوماركوس تورامماركوس تورامأنجي يوان بونيأنجي يوان بونيدميترو رزنيكدميترو رزنيكفينيسيوس توبياسفينيسيوس توبياسميكولا ماتفيينكوميكولا ماتفيينكوفاليري بوندارفاليري بونداربيدرو هنريكيبيدرو هنريكيA. SantanaA. Santanaنيورتون مارتينز دا سيلفانيورتون مارتينز دا سيلفاأوليج أوشيريتكوأوليج أوشيريتكوبيدرينهوبيدرينهومارلون غوميزمارلون غوميزكاوا الياسكاوا الياس
شاختار دونيتسك crest
شاختار دونيتسك
شاختار
3-5-2
إنتر

التشكيلة الأساسية

شاختار دونيتسك

المدرب

  • كريستيان كيفو
  • آردا توران

يقود كريستيان كيفو إنتر في هذه المباراة. ولا تتوفر حاليًا معلومات مؤكدة بشأن الإصابات أو الإيقافات، على أن تُحدَّث أخبار الفريق مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يقود أردا توران شاختار دونيتسك. وكما هي الحال مع صاحب الأرض، لم تُقدَّم تفاصيل مؤكدة بشأن قائمة الفريق أو الإصابات، ومن المتوقع صدور تحديثات إضافية قبل المباراة.

المستوى الحالي

إنتر

إنتر - المستوى

روما
ت2-2
LUM
ف2-0
بارما
ف3-0
كلوب بروج
خ3-4
بولونيا
ف1-3
الهدف المسجل (المستقبل)
13/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
شاختار

شاختار - المستوى

CHO
ف2-0
LNZ
ف3-0
VRI
ف0-3
AEK
ف3-1
KOL
ف2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
13/2
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

حقق إنتر فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى خسارتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت مباراته الأخيرة خسارة أمام كلوب بروج 3-4 في دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على بارما 3-0 في الدوري الإيطالي. وفي وقت سابق من هذه السلسلة، تغلب إنتر على أودينيزي 5-3 في الدوري وتعادل مع روما 2-2. وسجل 13 هدفًا واستقبل تسعة أهداف خلال المباريات الخمس.

فاز شاختار دونيتسك بأربع من آخر خمس مباريات له، ولم يفقد نقاطًا سوى في تعادله 1-1 مع آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا. وكانت نتيجته الأخيرة الفوز على أيك أثينا 3-1 في دوري أبطال أوروبا، كما تغلب على فيريس ريفني 3-0 في الدوري الأوكراني الممتاز. وسجل شاختار تسعة أهداف واستقبل هدفين خلال هذه السلسلة الممتدة لخمس مباريات.

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

إنترتعادلشاختار دونيتسك
2
3
0
دوري أبطال أوروبا
إنتر badge
إنتر
إنتر
2
شاختار دونيتسك badge
شاختار دونيتسك
شاختار
0
انتهت
دوري أبطال أوروبا
شاختار دونيتسك badge
شاختار دونيتسك
شاختار
0
إنتر badge
إنتر
إنتر
0
انتهت
دوري أبطال أوروبا
إنتر badge
إنتر
إنتر
0
شاختار دونيتسك badge
شاختار دونيتسك
شاختار
0
انتهت
دوري أبطال أوروبا
شاختار دونيتسك badge
شاختار دونيتسك
شاختار
0
إنتر badge
إنتر
إنتر
0
انتهت
الدوري الأوروبي
إنتر badge
إنتر
إنتر
5
شاختار دونيتسك badge
شاختار دونيتسك
شاختار
0
انتهت
7الأهداف المسجلة0
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا0/5

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا يوم 24 نوفمبر 2021، عندما فاز إنتر 2-0 على ملعب جوزيبي مياتزا. ويتفوق إنتر في سجل آخر خمس مباريات موثقة بين الناديين، ومن بينها فوزه 5-0 في الدوري الأوروبي يوم 17 أغسطس 2020. وانتهت المواجهات الثلاث الأخرى جميعها بالتعادل السلبي 0-0، خلال دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا في عامي 2020 و2021.

جدول الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
2200103+76
ف
ف
2
برشلونةبرشلونةبرشلونة
220092+76
ف
ف
3
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
220092+76
ف
ف
4
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
220061+56
ف
ف
5
ليفربولليفربولليفربول
220084+46
ف
ف
6
سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونةسبورتينج
220051+46
ف
ف
7
آرسنالآرسنالآرسنال
220040+46
ف
ف
8
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
220064+26
ف
ف
9
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
220064+26
ف
ف
10
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
211083+54
ت
ف
11
شاختار دونيتسكشاختار دونيتسكشاختار
211042+24
ف
ت
12
كوموكوموكومو
210164+23
خ
ف
13
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
210142+23
خ
ف
14
فياريالفياريالفياريال
210154+13
ف
خ
15
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
210132+13
ف
خ
16
كلوب بروجكلوب بروجكلوب بروج
21016603
ف
خ
17
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
21014403
خ
ف
18
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
21013303
خ
ف
19
لانسلانسلانس
210134-13
خ
ف
20
أي إي ك أثيناأي إي ك أثيناAEK
210123-13
خ
ف
21
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
210124-23
ف
خ
22
صباحصباحSAB
210124-23
ف
خ
23
فينوردفينوردفينورد
210147-33
ف
خ
24
بودو / جليمتبودو / جليمتبودو/جليمت
210115-43
ف
خ
25
روماروماروما
201145-11
خ
ت
26
آيندهوفنآيندهوفنأيندهوفن
201112-11
خ
ت
27
فايكينجفايكينجVIK
201146-21
ت
خ
28
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
201117-61
خ
ت
29
إنترإنترإنتر
200246-20
خ
خ
30
بورتوبورتوبورتو
200225-30
خ
خ
31
سلافيا براجسلافيا براجسلافيا براج
200225-30
خ
خ
32
نابولينابولينابولي
200214-30
خ
خ
33
لاسكلاسكLAS
200237-40
خ
خ
34
ليلليلليل
200226-40
خ
خ
35
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
200227-50
خ
خ
36
سلوفان براتيسلافاسلوفان براتيسلافاسلوفان
200219-80
خ
خ
التأهل إلى دور الـ 16

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