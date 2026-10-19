إنتر ضد شاختار دونيتسك: تفاصيل المباراة

دوري أبطال أوروبا - الجولة 3 21 أكتوبر 2026 - 15:00 جوسيبي مياتزا

يستضيف إنتر ميلان فريق شاختار دونيتسك يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش (15:00 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة / 20:00 بالتوقيت الصيفي البريطاني / 21:00 بتوقيت جنوب أفريقيا).

تفوق تاريخي يواجه سلسلة انتصارات متواصلة

يعود إنتر ميلان إلى المنافسات الأوروبية عازمًا على تجاوز خسارته المثيرة بنتيجة 4-3 أمام كلوب بروج في الجولة الثانية. ويصب التاريخ بقوة في مصلحة إنتر، إذ لم يخسر أيًا من مواجهاته الأوروبية السبع السابقة أمام شاختار دونيتسك (3 انتصارات و4 تعادلات)، ولم يستقبل أي هدف في آخر خمس مواجهات بينهما. لكن فريق كريستيان كيفو يواجه شاختار، الملقب بعمال المناجم، وهو في قمة مستواه تحت قيادة المدرب التركي أردا توران. ويصل الفريق إلى ميلانو بسلسلة من خمسة انتصارات متتالية، بعد فوزه 3-1 على أيك أثينا في دوري أبطال أوروبا و2-1 على كولوس كوفاليفكا في الدوري المحلي.

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عودة إنتر للفوز في بولونيا

يدخل إنتر ميلان مواجهة الأربعاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه خارج أرضه على بولونيا 3-1 في الدوري الإيطالي يوم السبت 17 أكتوبر. وبعد تأخره مبكرًا، أدرك ماركوس تورام التعادل، قبل أن يحسم كارلوس أوجوستو (الدقيقة 68) وأنجي يوان بوني (الدقيقة 82) النقاط الثلاث بهدفين في الشوط الثاني. وشكّل هذا الفوز المحلي عودة مثالية بعد خسارته أمام كلوب بروج 4-3 في دوري أبطال أوروبا يوم 13 أكتوبر، في مباراة قدّم فيها الفريق أداءً هجوميًا لافتًا بتسديد 15 كرة، بقيادة ماركوس تورام ونيكولو باريلا وفيديريكو ديماركو.

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انتصار شاختار الأوروبي ومستواه المحلي

يسافر شاختار دونيتسك إلى ميلانو بثقة كبيرة بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية. فبعد فوزه 3-0 على فيريس ريفني يوم 9 أكتوبر، حقق بطل أوكرانيا فوزًا مهمًا على أرضه بنتيجة 3-1 أمام أيك أثينا في دوري أبطال أوروبا بلندن يوم 14 أكتوبر. وأتبع ذلك بفوز محلي 2-1 على كولوس كوفاليفكا يوم السبت 17 أكتوبر، ليعزز موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الأوكراني الممتاز.

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المواجهة الأبرز: ماركوس تورام ضد فاليري بوندار

القوة الهجومية: أشعل ماركوس تورام عودة إنتر للفوز على بولونيا 3-1 في الدوري الإيطالي بهدف وصناعة أربع فرص. وتشكل تحركاته القطرية في الثلث الهجومي تهديدًا مباشرًا للتنظيم الدفاعي لشاختار.

قائد الدفاع: يقود قائد شاختار فاليري بوندار، الذي سجل في فوز فريقه المحلي مطلع الأسبوع، خطًا دفاعيًا مطالبًا بالحفاظ على انضباطه أمام ظهيري إنتر الهجوميين، فيديريكو ديماركو وكارلوس أوجوستو.

التحليل التكتيكي والتشكيلتان المتوقعتان

إنتر ميلان (3-5-2): مارتينيز؛ بيسيك، أكانجي، باستوني؛ هنريكي، باريلا، زيلينسكي، سوتشيتش، ديماركو؛ تورام، بوني.

شاختار دونيتسك (4-2-3-1): ريزنيك؛ فينيسيوس توبياس، بوندار، ماتفيينكو، كارافاييف؛ نازارينا، كريسكيف؛ أوباه، بيدرينيو، برونينيو؛ ميريليس.

نظرة على المباراة: تبلغ احتمالية فوز إنتر على أرضه 70%، ويدعمها سجله الخالي من الهزائم في سبع مواجهات متتالية مع بطل أوكرانيا. ولإنهاء هذه السلسلة، سيسعى أردا توران إلى استغلال المساحات خلف خط الدفاع المتقدم عبر التحولات السريعة على الأطراف بمشاركة فينيسيوس توبياس وبرونينيو.

أخبار الفريقين والقائمتان

يقود كريستيان كيفو إنتر في هذه المباراة. ولا تتوفر حاليًا معلومات مؤكدة عن إصابات أو إيقافات، وستُحدَّث أخبار الفريق مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يقود أردا توران شاختار دونيتسك. وكما هي الحال مع صاحب الأرض، لم تُقدَّم تفاصيل مؤكدة عن القائمة أو الإصابات، ويُنتظر صدور تحديثات أخرى قبل المباراة.

النتائج الأخيرة

حقق إنتر انتصارين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وكانت مباراته الأخيرة خسارة بنتيجة 3-4 أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على بارما 3-0 في الدوري الإيطالي. وقبل ذلك، تغلب إنتر على أودينيزي 5-3 في الدوري وتعادل مع روما 2-2. وسجل 13 هدفًا واستقبل تسعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

فاز شاختار دونيتسك في أربع من آخر خمس مباريات له، ولم يفقد نقاطًا إلا في تعادله 1-1 مع بي إس في آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا. وكانت نتيجته الأخيرة الفوز 3-1 على أيك أثينا في دوري أبطال أوروبا، كما تغلب على فيريس ريفني 3-0 في الدوري الأوكراني الممتاز. وسجل شاختار تسعة أهداف واستقبل هدفين خلال تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

كانت آخر مواجهة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا يوم 24 نوفمبر 2021، حين فاز إنتر 2-0 على ملعب جوزيبي مياتزا. ويتفوق إنتر في سجل آخر خمس مباريات مسجلة بين الناديين، ومنها فوزه 5-0 في الدوري الأوروبي يوم 17 أغسطس 2020. وانتهت المواجهات الثلاث الأخرى بالتعادل السلبي 0-0، في ثلاثة تعادلات متتالية خلال مرحلتي المجموعات لدوري أبطال أوروبا في عامي 2020 و2021.