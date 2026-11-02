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دوري أبطال أوروبا
team-logoأي إي ك أثينا
Allwyn Arena
team-logoريال مدريد
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تقديم مباراة أيك أثينا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا: النادي الملكي يسعى لاكتساح أيك أثينا الجريح

أي إي ك أثينا ضد ريال مدريد
دوري أبطال أوروبا
القنوات الناقلة
أي إي ك أثينا
ريال مدريد

منتشيًا بستة انتصارات متتالية بعد اكتساح راسينج سانتاندير بثلاثية نظيفة، يحل ريال مدريد المتألق بقيادة جوزيه مورينيو ضيفًا في اليونان سعيًا إلى فرض هيمنته أوروبيًا، في مواجهة آيك أثينا الذي يتطلع بشدة إلى التعافي من هزيمة محبطة أمام باناثينايكوس في الديربي بهدفين دون رد.

آيك أثينا ضد ريال مدريد: تفاصيل المباراة

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دوري أبطال أوروبا - الجولة 4
Allwyn Arena

ريال مدريد المتألق يختبر آيك أثينا المتعثر

Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

يسافر ريال مدريد إلى ملعب ألوين أرينا في أثينا لمواجهة آيك أثينا في دوري أبطال أوروبا، ويسعى فريق جوزيه مورينيو إلى مواصلة سلسلة نتائجه الأوروبية القوية.

مرّ آيك أثينا بمرحلة مجموعات صعبة حتى الآن، إذ يحتل مركزًا قريبًا من قاع ترتيب دوري أبطال أوروبا. وخسر فريق ماركو نيكوليتش 5-1 أمام مانشستر سيتي في آخر مبارياته الأوروبية، وعانى من غياب الثبات في مستواه على الصعيد القاري.

في المقابل، يصل ريال مدريد إلى اليونان وهو في حالة ممتازة. فقد فاز بمبارياته الخمس الأخيرة في جميع المسابقات، بينها انتصار 4-1 على آر بي لايبزيج في دوري أبطال أوروبا، وفوز شاق 2-1 على برشلونة في الدوري الإسباني خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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كان مبابي محور اهتمام كبير خارج الملعب هذا الأسبوع عقب تصريحاته المثيرة للجدل بشأن صورة ساخرة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع اللاعب والنادي إلى الاعتذار. لكن على أرض الملعب، ينتظر مورينيو من لاعبيه الحفاظ على تركيزهم لتحقيق نتيجة إيجابية أخرى في أوروبا.

لا يزال ترينت ألكسندر أرنولد يؤدي دورًا هامشيًا في البرنابيو، إذ شارك في ست مباريات فقط بالدوري الإسباني هذا الموسم. ويحتل لاعب منتخب إنجلترا المركز الثالث في ترتيب خيارات مورينيو بمركز الظهير الأيمن، ولم يشارك في الفوز الأخير بالكلاسيكو إلا بديلًا في الدقائق الأخيرة.

ومع احتلال ريال مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، ووجود آيك أثينا في عمق منطقة الهبوط، تتضح أهمية المباراة لكلا الفريقين.

FBL-EUR-C1-LOKOMOTIV-ATLETICOGetty Images

أخبار الفريقين والقوائم

التشكيلات المحتملة أي إي ك أثينا ضد ريال مدريد

4-1-3-2
أي إي ك أثينا crest
أي إي ك أثينا
AEK
التشكيل
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
4-2-3-1
ألبيرتو بريجنوليألبيرتو بريجنوليستافروس بيليوسستافروس بيليوسلازاروس روتالازاروس روتاهارولد موكوديهارولد موكوديفيليبي ريلفاسفيليبي ريلفاسلوفرو مايرلوفرو مايررازفان مارينرازفان مارينK. ArriagaK. Arriagaجواو ماريوجواو ماريولوكا يوفيتشلوكا يوفيتشبارناباس فارغابارناباس فارغاتيبو كورتواتيبو كورتوادين هويسيندين هويسينأنطونيو روديجرأنطونيو روديجرألفارو كاريراسألفارو كاريراسأوريلين تشوامينيأوريلين تشوامينيبراهيم ديازبراهيم ديازأردا جولرأردا جولرإدواردو كامافينجاإدواردو كامافينجاجود بيلينجهامجود بيلينجهامبيرناردو سيلفابيرناردو سيلفاكيليان مبابيكيليان مبابي
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ريال مدريد
ريال مدريد
4-1-3-2
أي إي ك أثينا

التشكيلة الأساسية

ريال مدريد

المدرب

  • M. Nikolic
  • جوزيه مورينيو

المستوى الحالي

AEK

AEK - المستوى

شاختار
خ3-1
مان سيتي
خ5-1
PAT
ف5-0
باوك
خ3-1
باناثينايكوس
خ2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
8/13
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
ريال مدريد

ريال مدريد - المستوى

روما
ف3-4
إشبيلية
ف4-1
لايبزيج
ف4-1
برشلونة
ف1-2
راسينج
ف0-3
الهدف المسجل (المستقبل)
17/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

أي إي ك أثيناتعادلريال مدريد
0
2
0
دوري أبطال أوروبا
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ريال مدريد
ريال مدريد
2
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أي إي ك أثينا
AEK
2
انتهت
دوري أبطال أوروبا
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أي إي ك أثينا
AEK
3
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ريال مدريد
ريال مدريد
3
انتهت
5الأهداف المسجلة5
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/2
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/2

جدول الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
3300145+99
ف
ف
ف
2
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
3300123+99
ف
ف
ف
3
ليفربولليفربولليفربول
3300127+59
ف
ف
ف
4
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
3300105+59
ف
ف
ف
5
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
330074+39
ف
ف
ف
6
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
321072+57
ت
ف
ف
7
آرسنالآرسنالآرسنال
321062+47
ت
ف
ف
8
برشلونةبرشلونةبرشلونة
3201116+56
خ
ف
ف
9
كوموكوموكومو
3201105+56
ف
خ
ف
10
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
320195+46
ف
خ
ف
11
كلوب بروجكلوب بروجكلوب بروج
320196+36
ف
ف
خ
12
سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونةسبورتينج
320174+36
خ
ف
ف
13
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
320154+16
ف
خ
ف
14
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
3120105+55
ت
ت
ف
15
روماروماروما
311185+34
ف
خ
ت
16
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
311143+14
ت
ف
خ
17
شاختار دونيتسكشاختار دونيتسكشاختار
311143+14
خ
ف
ت
18
آيندهوفنآيندهوفنأيندهوفن
31112204
ف
خ
ت
19
فياريالفياريالفياريال
31028803
خ
ف
خ
20
إنترإنترإنتر
310256-13
ف
خ
خ
20
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
310256-13
خ
خ
ف
22
نابولينابولينابولي
310257-23
ف
خ
خ
23
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
310269-33
ف
خ
خ
24
لاسكلاسكLAS
310269-33
ف
خ
خ
25
صباحصباحSAB
310236-33
خ
ف
خ
26
فينوردفينوردفينورد
310248-43
خ
ف
خ
27
لانسلانسلانس
310237-43
خ
خ
ف
28
بودو / جليمتبودو / جليمتبودو/جليمت
310249-53
خ
ف
خ
29
أي إي ك أثيناأي إي ك أثيناAEK
310238-53
خ
خ
ف
29
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
310238-53
خ
ف
خ
31
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
302139-62
ت
خ
ت
32
سلافيا براجسلافيا براجسلافيا براج
301247-31
ت
خ
خ
33
فايكينجفايكينجVIK
301259-41
خ
ت
خ
34
بورتوبورتوبورتو
300326-40
خ
خ
خ
35
ليلليلليل
3003410-60
خ
خ
خ
36
سلوفان براتيسلافاسلوفان براتيسلافاسلوفان
3003113-120
خ
خ
خ
التأهل إلى دور الـ 16

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