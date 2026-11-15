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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
team-logoألمانيا
الملعب الأولمبي في برلين
team-logoهولندا
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تقديم مباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية: المنتخب الألماني أمام مواجهة لا بديل فيها عن الفوز ضد هولندا المتألقة

ألمانيا ضد هولندا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
القنوات الناقلة
ألمانيا
هولندا

بعد فوزه الاستثنائي الساحق على اليونان بنتيجة 7-0 في أمستردام، يتوجه منتخب هولندا بقيادة تشافي إلى برلين دون أي هزيمة، ويحتاج إلى نقطة واحدة فقط لحسم الصدارة، بينما يتعين على منتخب ألمانيا بقيادة يورجن كلوب تحقيق فوز حاسم على أرضه لانتزاع بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

ألمانيا ضد هولندا: تفاصيل المباراة

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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 6
الملعب الأولمبي في برلين

المواجهة الثانية بين كلوب وتشافي تحسم صدارة المجموعة A2

Germany Training SessionGetty Images

تستضيف ألمانيا هولندا على الملعب الأولمبي في برلين يوم الإثنين 16 نوفمبر، في مباراة سيكون لها تأثير كبير في تحديد المتأهل من المجموعة A2 بدوري الأمم الأوروبية إلى ربع النهائي في مارس 2027.

يدخل فريق يورجن كلوب المباراة وهو في المركز الثالث بالمجموعة، ويحتاج إلى نتيجة تُبقي آماله في التأهل قائمة. ولم يُخفِ كلوب طموحاته، إذ قال إن هدفه بناء منتخب ألماني لا يرغب أي منافس في مواجهته، ووصف مباراة برلين بأنها «نهائي» بالنظر إلى أهميتها في مشوار الفريق.

Netherlands v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD5Getty Images

تصل هولندا إلى العاصمة الألمانية متصدرةً المجموعة، ومتساويةً في النقاط مع اليونان قبل الجولة الأخيرة من المباريات. وأظهرت تشكيلة تشافي هيرنانديز جودة هجومية طوال دور المجموعات، لكنها استقبلت خمسة أهداف في أربع مباريات، وهو سجل دفاعي أقرّ الحارس بارت فيربروخن علنًا بضرورة تحسينه.

تمنح عودة فرينكي دي يونج من الإصابة تشافي خيارًا مهمًا في خط الوسط. وتحدث دي يونج بصراحة عن إمكانية اللعب إلى جانب جوي فيرمان في وسط الملعب، مؤكدًا أن اللاعبين أصحاب الجودة قادرون دائمًا على اللعب معًا. وعاد جاستن كلويفرت أيضًا إلى التشكيلة بعدما أجرى تشافي تحريات مستفيضة عنه، شملت محادثات مع مدربي مهاجم بورنموث السابقين، قبل الموافقة على استدعائه مجددًا.

أما ألمانيا، فينضم نيكلاس فولكروج إلى التشكيلة بعدما سجل تسعة أهداف في الدوري الألماني مع فيردر بريمن، ومن المتوقع أن يشكل نقطة ارتكاز بدنية في الهجوم. ويمنح مارك أندريه تير شتيجن، الذي رسّخ أخيرًا مكانته حارسًا أساسيًا لمنتخب ألمانيا تحت قيادة كلوب، الفريقَ الخبرة والحضور في حراسة المرمى.

قد يكفي التعادل هولندا وفقًا للنتائج الأخرى، لكن ألمانيا تحتاج إلى الفوز. ولدى المنتخبين ما يدفعهما إلى خوض المباراة بإلحاح، فيما تبدو أهمية المواجهة في برلين واضحة.

أخبار المنتخبين والتشكيلتان

التشكيلات المحتملة ألمانيا ضد هولندا

المدرب

  • يورجن كلوب

النتائج الأخيرة

ألمانيا

ألمانيا - المستوى

هولندا
ت1-1
اليونان
خ0-1
صربيا
ف2-0
اليونان
ت0-0
صربيا
ف1-3
الهدف المسجل (المستقبل)
6/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
هولندا

هولندا - المستوى

ألمانيا
ت1-1
صربيا
ف1-2
اليونان
ت2-2
صربيا
ف2-1
اليونان
ف7-0
الهدف المسجل (المستقبل)
14/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

ألمانياتعادلهولندا
2
3
0
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
هولندا badge
هولندا
هولندا
1
ألمانيا badge
ألمانيا
ألمانيا
1
انتهت
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
ألمانيا badge
ألمانيا
ألمانيا
1
هولندا badge
هولندا
هولندا
0
انتهت
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
هولندا badge
هولندا
هولندا
2
ألمانيا badge
ألمانيا
ألمانيا
2
انتهت
المباريات الودية
ألمانيا badge
ألمانيا
ألمانيا
2
هولندا badge
هولندا
هولندا
1
انتهت
المباريات الودية
هولندا badge
هولندا
هولندا
1
ألمانيا badge
ألمانيا
ألمانيا
1
انتهت
7الأهداف المسجلة5
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5

الترتيب

المجموعة الثانية

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
هولنداهولنداهولندا
5320145+911
ف
ف
ت
ف
ت
2
اليوناناليوناناليونان
5221510-58
خ
ت
ت
ف
ف
3
ألمانياألمانياألمانيا
522163+38
ف
ت
ف
خ
ت
4
صربياصربياصربيا
5005411-70
خ
خ
خ
خ
خ
Championship Playoff
تصفيات الهبوط
هبوط

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