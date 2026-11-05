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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoآرسنال
ملعب الإمارات
team-logoهال سيتي
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تقديم مباراة أرسنال وهال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز: المدفعجية يسعون للاقتراب من الصدارة على ملعب الإمارات أمام هال سيتي

آرسنال ضد هال سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز
القنوات الناقلة
آرسنال
هال سيتي

بعد الفوز في أنفيلد وانتزاع انتصار مثير خارج أرضه بنتيجة 2-1 على سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا، يعود أرسنال المتألق بقيادة ميكيل أرتيتا إلى ملعب الإمارات عازمًا على فرض تفوقه محليًا أمام هال سيتي العنيد، الذي يعيش نشوة عودته في النتيجة وتعادله 2-2 مع إيبسويتش تاون.

أرسنال ضد هال سيتي: تفاصيل المباراة

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 10
ملعب الإمارات

أرسنال أرتيتا الذي لا يعرف الهزيمة يواجه صلابة يوركشاير

SK Slavia Praha v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

يدخل أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا عطلة نهاية الأسبوع وهو في قمة مستواه، بعدما تعامل مع جدول مباريات شاق بدقة فريق ينافس على اللقب. وبعد فوزه على ليفربول 1-0 دون أن تهتز شباكه في أنفيلد يوم الأحد، سافر أرسنال إلى التشيك يوم الأربعاء وقدم أداءً حاسمًا وفعّالًا في الشوط الأول، ليتغلب على سلافيا براج 2-1 بفضل هدفي نوني مادويكي وفيكتور جيوكيريس، ويمدد سلسلته القياسية على مستوى النادي دون هزيمة في المباريات الأوروبية خارج ملعبه إلى عشر مباريات. 

Hull City v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images

وبالعودة إلى شمال لندن، لن يقبل أرسنال بأي تعثر أمام هال سيتي، الذي يدربه سيرجي ياكيروفيتش. ورغم أن هال سيتي يدخل المباراة بفرص ضئيلة للغاية، فقد أثبت قدرته على المنافسة السبت الماضي، إذ عاد بعد تأخره بهدف ليتقدم لفترة وجيزة على إيبسويتش تاون بفضل هدفي تيم إيرويجبونام وأولي مكبيرني، قبل أن تنتهي المباراة بتعادل شاق 2-2.

أخبار الفريقين والتشكيلتان

التشكيلات المحتملة آرسنال ضد هال سيتي

4-2-3-1
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آرسنال
آرسنال
التشكيل
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هال سيتي
هال سيتي
5-4-1
دافيد رايادافيد راياريكاردو كالافيوريريكاردو كالافيورييوريان تيمبريوريان تيمبرجابرييلجابرييلإزري كونساإزري كونسابرونو جيمارايشبرونو جيمارايشديكلان رايسديكلان رايسنوني مادويكينوني مادويكيمارتين أوديجاردمارتين أوديجاردكريستوس تزوليسكريستوس تزوليسكاي هافرتيسكاي هافرتيسكونستانتينوس تزولاكيسكونستانتينوس تزولاكيسجون إيغانجون إيغانسيمي اجايسيمي اجايريان غيليسريان غيليسL. CoyleL. Coyleنوبيل ميندينوبيل مينديمحمد بشير بلوميمحمد بشير بلوميR. SlaterR. Slaterteam-logoإليوت سترودتيم ايروغبونامتيم ايروغبونامأوليفر ماكبيرنيأوليفر ماكبيرني
هال سيتي crest
هال سيتي
هال سيتي
4-2-3-1
آرسنال

التشكيلة الأساسية

هال سيتي

المدرب

  • ميكيل آرتيتا
  • سيرجي ياكيروفيتش

النتائج الأخيرة

آرسنال

آرسنال - المستوى

بايرن ميونخ
ت2-2
إيفرتون
ف2-0
FLE
خ1-1
ليفربول
ف0-1
سلافيا براج
ف1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
8/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
هال سيتي

هال سيتي - المستوى

نيوكاسل
خ2-1
إيفرتون
ت2-2
فولهام
خ1-0
برينتفورد
ت1-1
ابسويتش
ت2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
6/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

آرسنالتعادلهال سيتي
4
1
0
الدوري الإنجليزي الممتاز
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آرسنال
آرسنال
2
هال سيتي badge
هال سيتي
هال سيتي
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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هال سيتي
هال سيتي
1
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آرسنال
آرسنال
4
انتهت
كأس الاتحاد الإنجليزي
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هال سيتي
هال سيتي
0
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آرسنال
آرسنال
4
انتهت
كأس الاتحاد الإنجليزي
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آرسنال
آرسنال
0
هال سيتي badge
هال سيتي
هال سيتي
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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هال سيتي
هال سيتي
1
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آرسنال
آرسنال
3
انتهت
13الأهداف المسجلة2
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
آرسنالآرسنالآرسنال
9801145+924
ف
ف
ف
ف
خ
2
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
97022010+1021
خ
خ
ف
ف
ف
3
برايتونبرايتونبرايتون
9612247+1719
ف
خ
ف
ف
ف
4
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
95131915+416
ف
خ
ف
ف
خ
5
ليفربولليفربولليفربول
9432119+215
خ
ف
ف
خ
ف
6
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
9351169+714
ف
ت
خ
ت
ف
7
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
934299013
ف
خ
خ
ت
ف
8
بورنموثبورنموثبورنموث
93331413+112
ف
ف
ف
خ
خ
9
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
93331010012
ف
ف
ف
ت
خ
10
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
93331013-312
ت
ف
ف
ت
ف
11
هال سيتيهال سيتيهال سيتي
92521110+111
ت
ت
خ
ت
خ
12
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
925298+111
خ
ت
ت
خ
ت
13
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
93241215-311
خ
ف
خ
خ
ف
14
إبسويتش تاونإبسويتش تاونابسويتش
93241418-411
ت
ت
خ
ف
خ
15
فولهامفولهامفولهام
9234911-29
ت
ف
ف
خ
ت
16
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيكوفنتري
9306916-79
ف
خ
خ
ف
ف
17
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
91441015-57
خ
خ
ت
ت
ت
18
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
9216921-127
خ
خ
خ
ف
ت
19
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
9135612-66
خ
ت
خ
خ
خ
20
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
9126717-105
خ
ت
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

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