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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
team-logoالبرتغال
بلدية دي براجا
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تقديم مباراة البرتغال والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية: البرتغال تسعى لحسم صدارة المجموعة A4

البرتغال ضد الدنمارك
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
القنوات الناقلة
البرتغال
الدنمارك

بثقة مستمدة من سجل مثالي حصد فيه 12 نقطة بعد الفوز في مواجهتين متتاليتين أمام النرويج والدنمارك، يستضيف منتخب البرتغال بقيادة جورجي جيسوس نظيره الدنماركي يوم السبت على الملعب البلدي في براجا، سعيًا لحسم صدارة المجموعة الرابعة من المستوى الأول رسميًا.

البرتغال ضد الدنمارك: تفاصيل المباراة

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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 5
بلدية دي براجا

مواجهة نارية في كوبنهاجن تمهد لصدام حاسم في براجا

Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images

تستضيف البرتغال الدنمارك على ملعب إستاديو مونيسيبال دي براجا يوم 14 نوفمبر، في المراحل الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة بالمستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية، إذ يسعى فريق جورجي جيسوس إلى تأكيد صدارته بعدما ضمن بالفعل مكانًا في ربع النهائي.

وستكون هذه أول مباراة للبرتغال على أرضها في حقبة جديدة. فقد اعتزل كريستيانو رونالدو اللعب الدولي الأسبوع الماضي عقب خلاف، بحسب تقارير، مع جيسوس بشأن دوره في المنتخب، منهياً مسيرة امتدت 23 عامًا سجل خلالها 146 هدفًا في 234 مباراة. واستُدعي سبعة لاعبين جدد إلى القائمة، بينما يبدأ جيسوس إعادة تشكيل الفريق.

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يتصدر برناردو سيلفا هرم القيادة الجديد، إذ تُحدد شارة القيادة وفقًا لعدد المباريات الدولية. وينضم إلى لاعب وسط ريال مدريد في مجموعة اللاعبين المخضرمين روبن دياز وجواو كانسيلو وروبن نيفيز وبرونو فرنانديش. وتخوض البرتغال المباراة بمستوى قوي، بعدما فازت في أربع من مبارياتها الخمس الأخيرة في دوري الأمم الأوروبية.

FBL-NATIONS-WAL-DENGetty Images

تحتل الدنمارك المركز الثاني في المجموعة، وستفتقد لاعبين مهمين. فلا يزال أندرياس كريستنسن، قلب دفاع برشلونة، غائبًا بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها في سبتمبر، كما تأكد غياب باتريك دورجو لاعب مانشستر يونايتد. واعتمد فريق بريان رييمر على يواكيم أندرسن وأوليفر بروفستجارد في الدفاع، وأظهر صلابة في مبارياته الأخيرة.

وستشكل نتيجة مباراة الذهاب حافزًا للدنمارك. فقد فازت البرتغال 4-2 في كوبنهاجن في أكتوبر، وسيسعى المنتخب الدنماركي إلى رد اعتباره على الأراضي البرتغالية.

وتثير جاهزية رافائيل لياو قلق أصحاب الأرض أيضًا، بعدما خرج مهاجم جالاتا سراي بين الشوطين خلال مباراة في الدوري التركي الممتاز يوم 8 نوفمبر، لكنه وصف المشكلة بأنها ليست خطيرة، ويتوقع استكمال فحوص إضافية قبل تجمع المنتخب.

أخبار الفريقين والقائمتان

التشكيلات المحتملة البرتغال ضد الدنمارك

المدرب

  • جورج جيسوس

المستوى الأخير

البرتغال

البرتغال - المستوى

إسبانيا
خ0-1
ويلز
ف1-0
النرويج
ف1-2
الدنمارك
ف2-4
النرويج
ف2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
9/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
الدنمارك

الدنمارك - المستوى

الكونغو الديمقراطية
ت0-0
النرويج
خ3-2
ويلز
ف2-0
البرتغال
خ2-4
ويلز
ف0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
7/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

البرتغالتعادلالدنمارك
4
0
1
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
الدنمارك badge
الدنمارك
الدنمارك
2
البرتغال badge
البرتغال
البرتغال
4
انتهت
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
البرتغال badge
البرتغال
البرتغال
5
الدنمارك badge
الدنمارك
الدنمارك
2
انتهت
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
الدنمارك badge
الدنمارك
الدنمارك
1
البرتغال badge
البرتغال
البرتغال
0
انتهت
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا
البرتغال badge
البرتغال
البرتغال
1
الدنمارك badge
الدنمارك
الدنمارك
0
انتهت
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا
الدنمارك badge
الدنمارك
الدنمارك
0
البرتغال badge
البرتغال
البرتغال
1
انتهت
8الأهداف المسجلة3
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5

الترتيب

المجموعة الرابعة

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
البرتغالالبرتغالالبرتغال
440094+512
ف
ف
ف
ف
2
الدنماركالدنماركالدنمارك
42027706
ف
خ
ف
خ
3
ويلزويلزويلز
410325-33
خ
ف
خ
خ
4
النرويجالنرويجالنرويج
410368-23
خ
خ
خ
ف
Championship Playoff
تصفيات الهبوط
هبوط

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