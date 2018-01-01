النتائج المباشرة
مباريات ودية

تقديم طلب لـ"فيفا" و"يويفا" لاعتماد منتخب مستقل لأقليم الباسك

التعليقات()
FVF
على طريقة إقليم كتالونيا

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

ستطالب حكومة أقليم الباسك، كلاً من الاتحادين الدولي والأوروبي، الموافقة على أن يكون له منتخب وطني مستقل.

وطالب الاتحاد الكرة في أقليم الباسك، أن يوافق على طلبه بأن يصبح منتخبًا، بعدما وافق 43 من أصل 44 على الطلب في الاتحاد.

القرار سيكون تاريخي حال الموافقة عليه، خاصة أن أقليم الباسك، وأقليم كتالونيا يطالبان بالاستقلال عن إسبانيا.

اختيارات المحررين

الطلب الذي تم التصويت عليه اليوم، شهد المطالبة بتكوين منتخب للسيدات والرجال.

وشهد الاجتماع تواجد ممثلين من أندية أتليتك بلباو وريال سوسيداد وإيبار وديبورتيوف ألافيش، ولاعبين مثل إيسير إياراميندي، وأرتيز أدوريز، ديفيد زوروتوزا.

ويأتي الأمر مشابه لطلب أقليم كتالونيا، أن يكون منتخبه منفصلاً عن المنتخب الإسباني، وهو ما لم يحصل حتى الآن.

وكان المنتخب الباسكي قد خاض لقاءًا ودياً في الثاني عشر من أكتوبر الماضي أمام فنزويلا، وحققوا الفوز برباعية مقابل هدفين.

وسبق لأدوريز مهاجم بلباو أن ارتدى قميص المنتخب الإسباني، حيث ارتدى قميصه في 13 مباراة أكثر من قميص المنتخب الباسكي في 11 مباراة دولية.

الموضوع التالي:
الخصم العنيد، إيفرتون يتربص بجوارديولا لزيادة أوجاعه!
الموضوع التالي:
جيل 92 يفاجئ فيرجسون بلفتة جميلة
الموضوع التالي:
وكيله: نقاد هامسيك لا يفقهون شيئًا عن كرة القدم
الموضوع التالي:
أول رد من بن عطية على خسارته جائزة “BBC” لحساب صلاح
الموضوع التالي:
هاني أبو ريدة يهنئ محمد صلاح بعد التتويج بجائزة أفضل لاعب إفريقي
إغلاق