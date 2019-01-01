تقديم جريزمان| إجابة مبهمة من أبيدال عن كوتينيو

أبيدال يرحب بجريزمان المتنوع..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى إريك أبيدال السكرتير الفني للإدارة الرياضية في برشلونة، سعادته بالتعاقد مع مواطنه الفرنسي أنتوان جريزمان الوافد الجديد من أتلتيكو مدريد.

وقال أبيدال في مؤتمر تقديم جريزمان:"إنه لاعب متكامل يملك الكثير من الموهبة، إنها أفضلية أن نحظى به".

وأضاف:"يمكنه اللعب في العديد من المركز، المهاجم الصريح أو الوهمي أو الأطراف، يمكنه أيضاً الاحتفاظ بالكرة وحمايتها".

وأوضح:"لقد كان دائماً في تفكيرنا، إنه لاعب ذكي في الملعب ولم يكن من السهل التعاقد معه، لذلك نتمنى له الأفضل".

أما عن بقاء أو رحيل البرازيلي كوتينيو فقال أبيدال:"كوتينيو؟ نريد الأفضل دائماً في قائمتنا".

يذكر أن جريزمان ارتدى الرقم 17 بدلاً من 7 نظراً لأن الأخير يرتديه كوتينيو بالفعل.