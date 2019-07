تقديم جريزمان| إجابة مبهمة من أبيدال عن كوتينيو

أبدى إريك أبيدال السكرتير الفني للإدارة الرياضية في برشلونة، سعادته بالتعاقد مع مواطنه الفرنسي أنتوان جريزمان الوافد الجديد من أتلتيكو مدريد.

وقال أبيدال في مؤتمر تقديم جريزمان:"إنه لاعب متكامل يملك الكثير من الموهبة، إنها أفضلية أن نحظى به".

وأضاف:"يمكنه اللعب في العديد من المركز، المهاجم الصريح أو الوهمي أو الأطراف، يمكنه أيضاً الاحتفاظ بالكرة وحمايتها".

