تقارير: 5 آلاف مشجع للترجي أمام الوداد بالنهائي الإفريقي

الوداد سيعمل على حضور جماهير الترجي مجانًا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يستضيف فريق نادي الوداد البيضاوي المغربي، نظيره الترجي التونسي، مساء غدٍ الجمعة، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مباراة الوداد البيضاوي والترجي التونسي، ستشهد حضور جماهير مكثف، وذلك من جانب الناديين.

وأشارت تقارير صحفية تونسية إلى أن هناك بعض الرحلات المنظمة سافرت من مطار قرطاج في تونس إلى المغرب، لحضور المباراة.

ووصل عدد الجماهير التونسية التي ستحضر مباراة الغد، حوالي خمسة آلاف مشجع، سافروا إلى المغرب لحضور اللقاء القاري.

إدارة نادي الوداد البيضاوي تدرس دخول جماهير الترجي مجانًا بجوازات السفر الخاصة بهم، على أن يحدث ذلك مع الجماهير المغربية في لقاء العودة.