تقارير .. 30 مليون ريال تحسم تجديد سلمان الفرج مع الهلال

الهلال يسعى لحسم تجديد عقد سلمان الفرج.

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة نادي الهلال تسعى للتوصل لاتفاق نهائي مع سلمان الفرج، قائد ولاعب وسط الفريق، بشأن تجديد عقده مع الزعيم، في ظل اقتراب انتهائه خلال الصيف القادم.

وينتهي عقد سلمان الفرج مع نادي الهلال، خلال شهر يونيو القادم، حيث يحق له التوقيع لأي فريق خلال شهر يناير الجاري، دون العودة لإدارة ناديه، للانتقال إلى الفريق الآخر في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم.

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وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية، إلى أن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، تسعى لإغلاق ملف تجديد عقد الفرج خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، والتي ستبدأ يوم الإثنين القادم، وتنتهي يوم 7 فبراير المقبل.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الهلال تحيط مفاوضاتها مع الفرج بالسرية التامة، من أجل حسم تجديد عقده، والذي حدد طلباته المالية من الإدارة، حيث طلب 30 مليون ريال لتجديد عقده.

ومازالت المفاوضات مستمرة بين سلمان الفرج وإدارة الهلال بشأن تجديد العقد، للوصول إلى القيمة المالية والمدة المناسبة، والتي تسهم في بقاء اللاعب مع ناديه.

ويعد سلمان الفرج واحدًا من أهم عناصر فريق الهلال خلال الفترة الحالية، كما يصنف دائمًا ضمن أفضل لاعبي الدوري السعودي للمحترفين.