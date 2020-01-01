تقارير - 3 وديات للأهلي في "الطائف" عقب العودة للتدريبات
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فلادان ميلويفيتش
كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الجمعة، أن النادي الأهلي وضع خطة استعداد لاستئناف التدريبات من أجل عودة الدوري السعودي مرة أخرى.
وحددت رابطة الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة الماضية الموعد المبدئي لعودة البطولة في 20 أغسطس المقبل.
ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الأهلي سيبدأ تدريباته بعد العودة مباشرة في مدينة جدة أولًا قبل إقامة معسكر للفريق.
وأشارت التقارير إلى أن معسكر الأهلي سيكون في "الحوية" بمدينة الطائف ومدته 3 أسابيع وسيخوض الفريق خلال هذه الفترة 3 وديات.
ووضعت إدارة النادي خلال الأيام الماضية خطة بالاتفاق مع الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني للفريق لبرنامج المعسكر الخاص بالراقي.
وجاء الاستقرار على مكان المعسكر في مدينة "الطائف" من أجل استغلال الأجواء المعتدلة بها لرفع المعدل البدني للاعبين.