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تقارير – يوفنتوس يستعد لتقديم عرضاً من أجل بوجبا

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Getty Images
يوفنتوس سيدخل في صراع مع ريال مدريد من أجل الحصول على خدمات بوجبا
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أشارت تقارير صحفية إيطالية، إلى أن يوفنتوس يستعد لتقديم عرضاً لمانشستر يونايتد من أجل الحصول على خدمات بول بوجبا لاعب الفريق.

وفقاً لصحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، فإن إدارة السيدة العجوز وضعت متوسط الميدان الفرنسي، هدفاً رئيسياً لها في فترة الانتقالات الحالية.

ومن المتوقع أن يقدم المدير الرياضي للنادي الإيطالي، بعرض بقيمة 100 مليون يورو إلى الشياطين الحمر للحصول على خدمات بوجبا.

وانضم الفرنسي صاحب الـ 26 عاماً، إلى مانشستر يونايتد في 2016 قادماً من يوفنتوس مقابل 105 مليون يورو.

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وألمح بوجبا في وقت سابق عن نيته في الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد، عندما قال: "الوقت قد يكون مناسباً لخوض تحد جديد في مكان آخر".

ومن جانبها رفضت إدارة مانشستر يونايتد التخلي عن اللاعب المتوج ببطولة كأس العالم الأخيرة رفقة منتخب بلاده.

الجدير بالذكر أن بوجبا سجل 13 هدفاً في الموسم الأخير له مع مانشستر يونيتد وصنع 9 آخرين، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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